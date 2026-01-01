Чи загрожує Волині дефіцит картоплі





Водночас у Волинській ОВА не очікують значного зниження врожаю та прогнозують, що картоплі має вистачити для потреб області, - повідомляє



За даними департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА, під урожай 2026 року в області посадили 42,5 тисячі гектарів картоплі. Із них 530 гектарів припадає на сільськогосподарські підприємства. Остаточно оцінити цьогорічний урожай поки неможливо, адже основний збір картоплі лише розпочинається.



Волинський фермер Руслан Хомич про цьогорічний урожай картоплі та вплив погоди на її вирощування.



За його словами, ситуація на полях різна: в одних господарствах картопля вродила краще, в інших — гірше, а подекуди бульби залишилися дрібними.



«Настільки строкатий урожай, собі не уявляєте. У когось є, в когось нема, у когось мала, в когось велика».



За словами фермера, частину врожаю вже збирають, однак на багатьох полях картопля ще залишається в землі та продовжує рости.



На господарстві Руслана Хомича цього року посадили чотири гектари картоплі одного сорту. Тут також поки не поспішають завершувати збір, оскільки частина рослин ще має зелене листя та продовжує вегетацію.



Однією з основних причин різниці в урожаї фермер називає тривалу спеку та посуху. За його словами, через високі температури частина картоплі передчасно зупинила вегетацію. Рослини, які могли б ще рости та формувати бульби, почали відмирати раніше.



«Волинь дуже постраждала від жари. Багато картоплі зупинило вегетацію і вмерло раніше. Тобто вони мали ще рости і рости».



Лише після дощів частина рослин продовжила свій ріст. Волога дала картоплі можливість ще набрати масу, тому на окремих полях її поки не поспішають збирати.



На господарстві Руслана Хомича зараз також проводять захист картоплі від фітофторозу. За словами фермера, рослинам дають можливість продовжити вегетацію, щоб бульби встигли дорости та не залишилися дрібними.



Журналісти ВСН звернулися до департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА, щоб з'ясувати, яким є цьогорічний прогноз урожаю картоплі в області. У департаменті зазначили, що цьогорічний урожай очікують приблизно на рівні минулого року.



«Очікуваний цьогорічний урожай картоплі прогнозується на рівні минулого року, можливо дещо менший, але не суттєво».



В адміністрації визнають, що погодні умови безпосередньо вплинули як на кількість, так і на якість майбутнього врожаю. Водночас у департаменті зазначають, що дотримання технології вирощування та сортової агротехніки допомогло зменшити негативний вплив погоди.



В ОВА також звертають увагу на нерівномірність погодних умов. За даними департаменту, цьогорічною особливістю стало різне забезпечення сільськогосподарських культур вологою. Опади розподілялися дуже нерівномірно — подекуди різниця спостерігалася навіть у межах однієї громади.



При цьому до департаменту не надходили акти, які б офіційно підтверджували загибель або пошкодження посівів картоплі.



Раніше в інформаційному просторі з'являлися оцінки щодо можливого недобору близько 40% урожаю картоплі через спеку. Однак у Волинській ОВА такі прогнози не підтверджують.



На запитання про можливе недоотримання близько 40% урожаю в області у департаменті відповіли однозначно: підстав для такого висновку немає. Тобто ситуація на окремих полях може бути складною, однак говорити про втрату 40% картоплі по всій Волині наразі не доволися.



Фермер Руслан Хомич також не називає конкретного відсотка втрат, наголошуючи передусім на відмінностях між господарствами та окремими полями.



Попри погодні ризики, дефіциту картоплі на Волині наразі не прогнозують. В ОВА повідомили, що очікуваного врожаю має бути достатньо для забезпечення потреб внутрішнього споживання.



Водночас остаточна ситуація стане зрозумілішою після завершення основного сезону збору. Наразі частина картоплі ще залишається в ґрунті та продовжує набирати масу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розпочинається масовий збір картоплі. Цьогоріч урожай у різних господарствах може суттєво відрізнятися. На розвиток рослин вплинули тривала спека та нестача вологи, однак після дощів частина картоплі відновила вегетацію.Водночас у Волинській ОВА не очікують значного зниження врожаю та прогнозують, що картоплі має вистачити для потреб області, - повідомляє ВСН За даними департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА, під урожай 2026 року в області посадили 42,5 тисячі гектарів картоплі. Із них 530 гектарів припадає на сільськогосподарські підприємства. Остаточно оцінити цьогорічний урожай поки неможливо, адже основний збір картоплі лише розпочинається.Волинський фермерпро цьогорічний урожай картоплі та вплив погоди на її вирощування.За його словами, ситуація на полях різна: в одних господарствах картопля вродила краще, в інших — гірше, а подекуди бульби залишилися дрібними.«Настільки строкатий урожай, собі не уявляєте. У когось є, в когось нема, у когось мала, в когось велика».За словами фермера, частину врожаю вже збирають, однак на багатьох полях картопля ще залишається в землі та продовжує рости.На господарстві Руслана Хомича цього року посадили чотири гектари картоплі одного сорту. Тут також поки не поспішають завершувати збір, оскільки частина рослин ще має зелене листя та продовжує вегетацію.Однією з основних причин різниці в урожаї фермер називає тривалу спеку та посуху. За його словами, через високі температури частина картоплі передчасно зупинила вегетацію. Рослини, які могли б ще рости та формувати бульби, почали відмирати раніше.«Волинь дуже постраждала від жари. Багато картоплі зупинило вегетацію і вмерло раніше. Тобто вони мали ще рости і рости».Лише після дощів частина рослин продовжила свій ріст. Волога дала картоплі можливість ще набрати масу, тому на окремих полях її поки не поспішають збирати.На господарстві Руслана Хомича зараз також проводять захист картоплі від фітофторозу. За словами фермера, рослинам дають можливість продовжити вегетацію, щоб бульби встигли дорости та не залишилися дрібними.Журналісти ВСН звернулися до департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА, щоб з'ясувати, яким є цьогорічний прогноз урожаю картоплі в області. У департаменті зазначили, що цьогорічний урожай очікують приблизно на рівні минулого року.«Очікуваний цьогорічний урожай картоплі прогнозується на рівні минулого року, можливо дещо менший, але не суттєво».В адміністрації визнають, що погодні умови безпосередньо вплинули як на кількість, так і на якість майбутнього врожаю. Водночас у департаменті зазначають, що дотримання технології вирощування та сортової агротехніки допомогло зменшити негативний вплив погоди.В ОВА також звертають увагу на нерівномірність погодних умов. За даними департаменту, цьогорічною особливістю стало різне забезпечення сільськогосподарських культур вологою. Опади розподілялися дуже нерівномірно — подекуди різниця спостерігалася навіть у межах однієї громади.При цьому до департаменту не надходили акти, які б офіційно підтверджували загибель або пошкодження посівів картоплі.Раніше в інформаційному просторі з'являлися оцінки щодо можливого недобору близько 40% урожаю картоплі через спеку. Однак у Волинській ОВА такі прогнози не підтверджують.На запитання про можливе недоотримання близько 40% урожаю в області у департаменті відповіли однозначно: підстав для такого висновку немає. Тобто ситуація на окремих полях може бути складною, однак говорити про втрату 40% картоплі по всій Волині наразі не доволися.Фермер Руслан Хомич також не називає конкретного відсотка втрат, наголошуючи передусім на відмінностях між господарствами та окремими полями.Попри погодні ризики, дефіциту картоплі на Волині наразі не прогнозують. В ОВА повідомили, що очікуваного врожаю має бути достатньо для забезпечення потреб внутрішнього споживання.Водночас остаточна ситуація стане зрозумілішою після завершення основного сезону збору. Наразі частина картоплі ще залишається в ґрунті та продовжує набирати масу.

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