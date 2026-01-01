На Волині з озер витягнули понад 4 кілометри браконьєрських сіток

На Волині інспекторами вилучено понад 4 тис. метрів заборонених знарядь лову на водоймах області.Про це повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.В період з 31.08 2026р. по 04.09 2026р. спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області проведено 10 заходів спрямованих на запобігання порушенням природоохоронного законодавства у сфері охорони, використання та відтворення водних біоресурсів.Заходи проводились на озерах: Турське, Волянське, Шині, Святе та Любʼязь,За результатами обстеження водних обʼєктів складено:3 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП.2 протоколи за ч. 1 ст. 85 КУпАП.1 протокол за ч. 2 ст. 85 КУпАП спрямовано на розгляд до суду.Загальна сума накладних штрафів складає - 1870 грнСума збитків, переданих до правоохоронних органів, в рамках кримінального провадження становить - 40000 гривень.Всього з водних об’єктів області вилучено - 4075 м. заборонених знарядь лову (риболовецьких сіток)Нагадуємо, що відповідно до вимог природоохоронного законодавства, використання заборонених знарядь лову є порушенням правил рибальства та тягне за собою адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність.Такі дії передбачають: накладення штрафів, конфіскацію незаконних знарядь лову, відшкодування збитків, завданих державі, притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством.Екоінспекція закликає громадян бути небайдужими. Якщо ви стали свідками: незаконних рубок лісу чи зелених насаджень, стихійних сміттєзвалищ, самовільного зайняття земель у прибережних захисних смугах, забруднення земель чи водойм - повідомте про це.