На Волині з озер витягнули понад 4 кілометри браконьєрських сіток

На Волині з озер витягнули понад 4 кілометри браконьєрських сіток
На Волині інспекторами вилучено понад 4 тис. метрів заборонених знарядь лову на водоймах області.

Про це повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.

В період з 31.08 2026р. по 04.09 2026р. спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області проведено 10 заходів спрямованих на запобігання порушенням природоохоронного законодавства у сфері охорони, використання та відтворення водних біоресурсів.

Заходи проводились на озерах: Турське, Волянське, Шині, Святе та Любʼязь,

За результатами обстеження водних обʼєктів складено:
3 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
2 протоколи за ч. 1 ст. 85 КУпАП.
1 протокол за ч. 2 ст. 85 КУпАП спрямовано на розгляд до суду.

Загальна сума накладних штрафів складає - 1870 грн
Сума збитків, переданих до правоохоронних органів, в рамках кримінального провадження становить - 40000 гривень.

Всього з водних об’єктів області вилучено - 4075 м. заборонених знарядь лову (риболовецьких сіток)

Нагадуємо, що відповідно до вимог природоохоронного законодавства, використання заборонених знарядь лову є порушенням правил рибальства та тягне за собою адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність.

Такі дії передбачають: накладення штрафів, конфіскацію незаконних знарядь лову, відшкодування збитків, завданих державі, притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Екоінспекція закликає громадян бути небайдужими. Якщо ви стали свідками: незаконних рубок лісу чи зелених насаджень, стихійних сміттєзвалищ, самовільного зайняття земель у прибережних захисних смугах, забруднення земель чи водойм - повідомте про це.

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Теги: Волинь, Луцьк, браконьєри, сітки
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