Від поранень помер воїн з Волині Володимир Медведюк
Сьогодні, 01:15
Невимовний біль вкотре огорнув Маневицьку громаду. Надійшла звістка про втрату ще одного воїна-захисника.
Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
"6 вересня 2026 року від отриманих поранень під час проходження військової служби, перестало битися мужнє серце нашого воїна-земляка Володимира Медведюка, 1991 року народження. Володимир Васильович, уродженець села Велика Яблунька, проживав у селі Оконськ. Стрілець стілецького відділення одного з військових підрозділів ЗСУ влітку 2026 року був призваний до лав оборонців України", - йдеться у повідомленні.
У покійного воїна-захисника залишилася дружина Ірина Миколаївна, сини Захар, Тимофій, батьки Ніна Павлівна та Василь Оксентійович.
Про зустріч скорботного кортежу на Маневиччині з тілом воїна повідомлять згодом.
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Про це повідомив очільник Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
"6 вересня 2026 року від отриманих поранень під час проходження військової служби, перестало битися мужнє серце нашого воїна-земляка Володимира Медведюка, 1991 року народження. Володимир Васильович, уродженець села Велика Яблунька, проживав у селі Оконськ. Стрілець стілецького відділення одного з військових підрозділів ЗСУ влітку 2026 року був призваний до лав оборонців України", - йдеться у повідомленні.
У покійного воїна-захисника залишилася дружина Ірина Миколаївна, сини Захар, Тимофій, батьки Ніна Павлівна та Василь Оксентійович.
Про зустріч скорботного кортежу на Маневиччині з тілом воїна повідомлять згодом.
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