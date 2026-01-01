Від поранень помер воїн з Волині Володимир Медведюк

Невимовний біль вкотре огорнув Маневицьку громаду. Надійшла звістка про втрату ще одного воїна-захисника.Про це повідомив очільник Маневицької громади"6 вересня 2026 року від отриманих поранень під час проходження військової служби, перестало битися мужнє серце нашого воїна-земляка, 1991 року народження. Володимир Васильович, уродженець села Велика Яблунька, проживав у селі Оконськ. Стрілець стілецького відділення одного з військових підрозділів ЗСУ влітку 2026 року був призваний до лав оборонців України", - йдеться у повідомленні.У покійного воїна-захисника залишилася дружина Ірина Миколаївна, сини Захар, Тимофій, батьки Ніна Павлівна та Василь Оксентійович.Про зустріч скорботного кортежу на Маневиччині з тілом воїна повідомлять згодом.