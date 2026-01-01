У Луцьку нетверезий водій, якого раніше позбавили прав, порушував ПДР

Учора в місті Луцьку інспектори зупинили автомобіль Nissan за порушення ПДР. Під час спілкування з громадянином патрульні виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Ба більше, під час перевірки документів ми встановили, що чоловік уже притягувався за нетверезу їзду та є позбавленим права керування. А також він ніколи не отримував посвідчення водія та повторно вчинив це правопорушення протягом року.Інспектори запропонували керманичу пройти огляд на визначення стану наркотичного сп’яніння, однак той відмовився.Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього ряд адміністративних матеріалів:ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування транспортним засобом у стані спʼяніння)ч. 5 ст. 126 (повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має такого права)ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права)ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП;