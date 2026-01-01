У Луцьку розпочався чемпіонат України з важкої атлетики. ФОТО

У Луцьку розпочався Чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок, який триватиме впродовж 7-12 вересня.Змагання відбуваються у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос». Близько 180 найсильніших учасників з різних куточків України приїхали виборювати звання найкращих, - повідомляють у Луцькій міській раді.Впродовж кількох днів на помості зійдуться найсильніші атлети країни, щоб продемонструвати незламну силу волі, витримку та поборотися за звання чемпіонів. За результатами цього чемпіонату буде сформовано національну збірну команду України, яка представить нашу країну на Чемпіонаті світу в місті Нінбо (Китай). Саме там розпочнеться ліцензійний відбір на Олімпійські ігри-2028 в Лос-Анджелесі.Участь в урочистому відкритті змагань взяли заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт, заступник міського голови Юлія Дацюк, народний депутат Вячеслав Рубльов, керівництво профільних спортивних федерацій, тренери національних збірних команд, суддівський корпус.Привітали учасників зманань у Луцьку представники обласної та міської влади.З вітальним словом до учасників змагань звернулася заступник міського голови Юлія Дацюк. Вона переказала вітання від секретаря міської ради Андрія Разумовського.«Дуже приємно бачити, що на змаганнях є представники майже всіх областей і що Луцьк приймає чемпіонат України в місті Луцьку. Такі молоді люди, серед яких дівчата, триматимуть на плечах велику вагу. Усім вам бажаю успіхів, незалежно від результатів, адже ви ті люди, які є нашою опорою в майбутньому»,– зазначила Юлія Дацюк та побажала спортсменам гарно провести час, перебуваючи в нашому місті.Під час відкриття змагань Генеральний секретар Федерації важкої атлетики Українивручив директору Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, майстру спорту з важкої атлетики та майстру спорту України з міжнародного класу з пауерліфтингута лікарю національної збірної команди України з важкої атлетики відзнаки Президента України.Також сьогодні відбулось нагородження спортсменів у ваговій категорії 49 кг.Абсолютною чемпіонкою у цій ваговій категорії стала спортсменка перемінного складу ВОШВСМ(тренер Валентин Андрусь).