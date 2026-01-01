Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 9 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 9 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 9 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 9 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°.
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