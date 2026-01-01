Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 9 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 9 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 9 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 9 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 9 вересня
Сьогодні, 20:00
ТОП-5 годинників для бігу: найкорисніші моделі для початківця
Сьогодні, 19:35
Першому заступнику голови Волиньради, якого підозрюють у корупції, ВАКС обрав запобіжний захід
Сьогодні, 19:05
Поїхала на заробітки до Польщі: розшукують безвісти зниклу 48-річну волинянку
Сьогодні, 18:00
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Сьогодні, 17:37
Медіа
відео
1/8