ТОП-5 годинників для бігу: найкорисніші моделі для початківця





Якщо ви тільки починаєте бігати,



1. Garmin Forerunner 970 — максимум можливостей для бігу

Garmin Forerunner 970 — флагманська модель Garmin, орієнтована насамперед на серйозні тренування. Її головна перевага — глибока спортивна аналітика: годинник допомагає оцінювати навантаження, відновлення, готовність до тренування та ефективність бігу. Для досвідчених спортсменів доступні показники Running Tolerance, Running Economy та Step Speed Loss, частина яких працює з додатковим нагрудним датчиком.



Модель має преміальне виконання: титановий безель, сапфірове скло та 1,4-дюймовий AMOLED-дисплей. Вбудований ліхтарик стане практичним доповненням для ранкових і вечірніх пробіжок. Garmin також не обмежує годинник спортом: тут є музика, Garmin Pay, сповіщення, голосові функції та карти.



Основні характеристики:



мультичастотний GPS із SatIQ;

повноколірні карти та навігація;

до 15 днів роботи у режимі смарт-годинника;

до 26 годин роботи з GPS;

32 ГБ пам'яті;

водозахист 5 ATM;

Garmin Coach та адаптивні тренувальні плани.



2. Apple Watch Ultra 3 — преміум для бігу та повсякденного життя

Apple Watch Ultra 3 — найбільш універсальна модель у добірці. Це не спеціалізований біговий комп'ютер, а повноцінний смарт-годинник, який поєднує спортивні можливості з функціями смартфона. Корпус виготовлений із титану, а дисплей захищений сапфіровим склом.



Для бігу Apple передбачає налаштування тренувань під конкретну мету: можна працювати з інтервалами, темпом, пульсовими зонами та сплітами. Годинник також підтримує мультиспортивні тренування, що робить його цікавим варіантом для тих, хто поєднує біг із плаванням або велосипедом.



Що отримує бігун:



високоточне GPS-позиціонування;

налаштування інтервальних тренувань;

контроль пульсових зон;

аналіз темпу та сплітів;

Always-On Retina-дисплей до 3000 ніт;

до 42 годин звичайної роботи;

супутниковий зв'язок та екстрені функції;

5G і стільниковий зв'язок.



3. COROS PACE 4 — мінімальна вага та максимальна автономність

COROS PACE 4 побудований навколо двох принципів — легкості та тривалої роботи. Він важить лише близько 31 г, тому практично не відчувається на зап'ясті під час тривалого бігу. При цьому модель не є спрощеною: вона орієнтована на спортсменів, яким потрібні точне позиціонування, тренувальна аналітика та контроль прогресу.



Двочастотний GPS допомагає точніше визначати маршрут у складних умовах, а COROS Training Hub дозволяє аналізувати результати та планувати тренувальний процес. Для бігу доступні структуровані тренування, оцінка навантаження та відновлення, а також моніторинг сну.



Технічні особливості:



вага близько 31 г;

AMOLED-дисплей 1,2";

до 41 години роботи в режимі GPS;

до 19 днів звичайного використання;

сенсорне керування;

спортивні профілі та тренувальні плани.



4. Suunto Race 2 — для трейлу, гір та довгих дистанцій

Suunto Race 2 орієнтований на спортсменів, які виходять за межі звичайних міських пробіжок. Він добре підходить для трейлранінгу, гірських тренувань та ультрадистанцій, де навігація стає не менш важливою за темп.



Модель отримала великий AMOLED-дисплей, сапфірове скло та міцний корпус. Її головна особливість — розширені навігаційні можливості: карти можна використовувати офлайн, а маршрут завантажити заздалегідь. Функція Climb Guidance допомагає оцінювати підйоми під час маршруту.



Можливості для спортсмена:



1,5-дюймовий AMOLED;

двочастотний GPS;

офлайн-карти;

понад 115 спортивних режимів;

Climb Guidance;

Heatmaps;

до 55 годин роботи в найточнішому GPS-режимі;

до 18 днів звичайного використання.



5. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 — преміальний варіант для Android

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 — альтернатива Apple Watch Ultra для користувачів Android. Це великий захищений смарт годинник із титановим корпусом, сапфіровим склом і яскравим Super AMOLED-дисплеєм. Його сильна сторона — поєднання спортивних функцій із можливостями повноцінного пристрою Wear OS.



Для бігу модель використовує двочастотний GPS, відстежує пульс, висоту та інші параметри тренування. Для трейлу можна працювати з GPX-маршрутами, а Climb Guidance допомагає орієнтуватися на ділянках із набором висоти.



Ключові характеристики:



LTE, Wi-Fi та NFC;

64 ГБ пам'яті;

10 ATM, IP69K та MIL-STD-810H;

до 60 годин роботи з Always-On Display;

до 80 годин без Always-On Display.

Початківцю не обов'язково одразу купувати найскладніший спортивний годинник, але якісна модель дозволить не змінювати її після переходу до серйозніших тренувань. Оптимальний вибір залежить від того, що для вас важливіше: професійна бігова аналітика, автономність, навігація або універсальність на кожен день.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біг не вимагає складного обладнання: достатньо зручного взуття, бажання тренуватися та можливості відстежувати свій прогрес. Однак хороший спортивний годинник може суттєво спростити тренування — він показує темп, дистанцію, пульс, маршрут і допомагає контролювати навантаження.Якщо ви тільки починаєте бігати, найкращі годинники для бігу не обов'язково мають бути найдорожчими. Важливіше, щоб модель точно визначала маршрут і темп, мала зрозумілі тренувальні функції, комфортно сиділа на руці та не вимагала щоденної зарядки. Нижче — п'ять преміальних варіантів від різних брендів, які підійдуть не лише для перших пробіжок, а й для серйозного прогресу, напівмарафону чи марафону.Garmin Forerunner 970 — флагманська модель Garmin, орієнтована насамперед на серйозні тренування. Її головна перевага — глибока спортивна аналітика: годинник допомагає оцінювати навантаження, відновлення, готовність до тренування та ефективність бігу. Для досвідчених спортсменів доступні показники Running Tolerance, Running Economy та Step Speed Loss, частина яких працює з додатковим нагрудним датчиком.Модель має преміальне виконання: титановий безель, сапфірове скло та 1,4-дюймовий AMOLED-дисплей. Вбудований ліхтарик стане практичним доповненням для ранкових і вечірніх пробіжок. Garmin також не обмежує годинник спортом: тут є музика, Garmin Pay, сповіщення, голосові функції та карти.Apple Watch Ultra 3 — найбільш універсальна модель у добірці. Це не спеціалізований біговий комп'ютер, а повноцінний смарт-годинник, який поєднує спортивні можливості з функціями смартфона. Корпус виготовлений із титану, а дисплей захищений сапфіровим склом.Для бігу Apple передбачає налаштування тренувань під конкретну мету: можна працювати з інтервалами, темпом, пульсовими зонами та сплітами. Годинник також підтримує мультиспортивні тренування, що робить його цікавим варіантом для тих, хто поєднує біг із плаванням або велосипедом.COROS PACE 4 побудований навколо двох принципів — легкості та тривалої роботи. Він важить лише близько 31 г, тому практично не відчувається на зап'ясті під час тривалого бігу. При цьому модель не є спрощеною: вона орієнтована на спортсменів, яким потрібні точне позиціонування, тренувальна аналітика та контроль прогресу.Двочастотний GPS допомагає точніше визначати маршрут у складних умовах, а COROS Training Hub дозволяє аналізувати результати та планувати тренувальний процес. Для бігу доступні структуровані тренування, оцінка навантаження та відновлення, а також моніторинг сну.Suunto Race 2 орієнтований на спортсменів, які виходять за межі звичайних міських пробіжок. Він добре підходить для трейлранінгу, гірських тренувань та ультрадистанцій, де навігація стає не менш важливою за темп.Модель отримала великий AMOLED-дисплей, сапфірове скло та міцний корпус. Її головна особливість — розширені навігаційні можливості: карти можна використовувати офлайн, а маршрут завантажити заздалегідь. Функція Climb Guidance допомагає оцінювати підйоми під час маршруту.Samsung Galaxy Watch Ultra 2 — альтернатива Apple Watch Ultra для користувачів Android. Це великий захищений смарт годинник із титановим корпусом, сапфіровим склом і яскравим Super AMOLED-дисплеєм. Його сильна сторона — поєднання спортивних функцій із можливостями повноцінного пристрою Wear OS.Для бігу модель використовує двочастотний GPS, відстежує пульс, висоту та інші параметри тренування. Для трейлу можна працювати з GPX-маршрутами, а Climb Guidance допомагає орієнтуватися на ділянках із набором висоти.Початківцю не обов'язково одразу купувати найскладніший спортивний годинник, але якісна модель дозволить не змінювати її після переходу до серйозніших тренувань. Оптимальний вибір залежить від того, що для вас важливіше: професійна бігова аналітика, автономність, навігація або універсальність на кожен день.

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