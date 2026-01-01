Першому заступнику голови Волиньради, якого підозрюють у корупції, ВАКС обрав запобіжний захід

Юрію Поліщуку, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.



Про рішення суду стало відомо з відеотрансляції засідання, пише



Клопотання детектива НАБУ суд задовольнив частково, призначивши Юрію Поліщуку запобіжний захід — заставу у розмірі 266 тисяч 240 гривень.



Прокурор клопотав про призначення для Юрія Поліщука запобіжний захід — застава у розмірі 1 мільйон гривень у зв'язку з належним майновим станом та наявними доходами. Адвокатка підозрюваного зазначила, що додаткового доходу в Юрія Поліщука немає — має 25 тисяч гривень на місяць без вирахування податків.



«Щодо застави, я просив би ваша честь, зменшити, бо для моєї родини це є непомірна сума, і не знаю, як такі кошти зібрати. Тим паче, я завжди зобов'язуюся прибувати, ховатися нікуди не буду», — зазначив Юрій Поліщук під час засідання.



Також ВАКС поклав на нього такі обов'язки: здати всі паспорти, прибувати на першу вимогу детективів, прокурорів у справі, слідчого судді, не відлучатися з Волинської області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками.



Днем наріше, 7 вересня, ВАКС призначив запобіжний захід — застава в розмірі 4 млн грн — іншому підозрюваному, депутату Волиньради Ігорю Леху, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі.



Наприкінці серпня 2026 року детективи НАБУ і прокурори САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі, що полягала в отриманні 140 тисяч доларів США від екснардепа, лучанина Юрія Савчука за «сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку в місті Луцьку».



Станом на 26 серпня у цій справі підозру отримали 6 людей: депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів, колишні депутати Луцької міської ради Микола Федік та Роман Бондарук, екснардеп Юрій Савчук.



Нові підозрювані — перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук (представник фракції ВО «Свобода») і депутат Волинської обласної ради Ігор Лех (голова фракції «За майбутнє»), котрим у разі доведення вини загрожує від 8 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, із конфіскацією майна.



Що відомо про справу щодо хабарництва задля забудови житлового комплексу на вулиці Чорновола в Луцьку



19 грудня 2025 року детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.



За даними слідства, в екснардепа Юрія Савчука просили 30 тисяч доларів США, за які обіцяли допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу в місті Луцьку. Слідство задокументувало факти надання й одержання частини коштів, а саме 15 тисяч доларів США.



У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку «Снігова королева» запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.



За даними САП, після ухвалення міськрадою рішення про затвердження детального плану території Юрія Савчук надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тисяч доларів США. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволяє її забудувати.



Анатолій Вітіву та Миколі Федіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (ККУ). У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.



Екснардепу Юрію Савчуку інкримінують ч. 1 ст. 369 ККУ. Йому в разі доведення вини загрожує штраф, обмеження чи позбавлення волі до 4 років. Станом на 26 серпня 2026 року усі четверо волинян, яким раніше оголосили підозру, отримали запобіжні заходи та внесли визначені судом розміри застав. Розгляд їхніх справ по суді Вищий антикорупційний суд ще не розпочав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику голови Волинської обласної ради, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.Про рішення суду стало відомо з відеотрансляції засідання, пише Суспільне Клопотання детектива НАБУ суд задовольнив частково, призначивши Юрію Поліщуку запобіжний захід — заставу у розмірі 266 тисяч 240 гривень.Прокурор клопотав про призначення для Юрія Поліщука запобіжний захід — застава у розмірі 1 мільйон гривень у зв'язку з належним майновим станом та наявними доходами. Адвокатка підозрюваного зазначила, що додаткового доходу в Юрія Поліщука немає — має 25 тисяч гривень на місяць без вирахування податків.«Щодо застави, я просив би ваша честь, зменшити, бо для моєї родини це є непомірна сума, і не знаю, як такі кошти зібрати. Тим паче, я завжди зобов'язуюся прибувати, ховатися нікуди не буду», — зазначив Юрій Поліщук під час засідання.Також ВАКС поклав на нього такі обов'язки: здати всі паспорти, прибувати на першу вимогу детективів, прокурорів у справі, слідчого судді, не відлучатися з Волинської області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками.Днем наріше, 7 вересня, ВАКС призначив запобіжний захід — застава в розмірі 4 млн грн — іншому підозрюваному, депутату Волиньради Ігорю Леху, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі.Наприкінці серпня 2026 року детективи НАБУ і прокурори САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі, що полягала в отриманні 140 тисяч доларів США від екснардепа, лучаниназа «сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку в місті Луцьку».Станом на 26 серпня у цій справі підозру отримали 6 людей: депутат Волинської обласної ради, колишні депутати Луцької міської радита, екснардепНові підозрювані — перший заступник голови Волинської обласної ради(представник фракції ВО «Свобода») і депутат Волинської обласної ради(голова фракції «За майбутнє»), котрим у разі доведення вини загрожує від 8 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, із конфіскацією майна.19 грудня 2025 року детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.За даними слідства, в екснардепа Юрія Савчука просили 30 тисяч доларів США, за які обіцяли допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу в місті Луцьку. Слідство задокументувало факти надання й одержання частини коштів, а саме 15 тисяч доларів США.У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку «Снігова королева» запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.За даними САП, після ухвалення міськрадою рішення про затвердження детального плану території Юрія Савчук надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тисяч доларів США. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволяє її забудувати.Анатолій Вітіву та Миколі Федіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (ККУ). У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.Екснардепу Юрію Савчуку інкримінують ч. 1 ст. 369 ККУ. Йому в разі доведення вини загрожує штраф, обмеження чи позбавлення волі до 4 років. Станом на 26 серпня 2026 року усі четверо волинян, яким раніше оголосили підозру, отримали запобіжні заходи та внесли визначені судом розміри застав. Розгляд їхніх справ по суді Вищий антикорупційний суд ще не розпочав.

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