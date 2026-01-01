Поїхала на заробітки до Польщі: розшукують безвісти зниклу 48-річну волинянку





Про це повідомили у поліції Волині.



Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження Костючко Оксани Олегівни, 27.06.1978 р.н., жительки селища Локачі Володимирського району.



Жінка поїхала на заробітки до Польщі та 25 серпня перестала виходити на зв’язок, де перебуває наразі – невідомо.



Прикмети: середньої тілобудови, зріст 160-165 см, волосся коротко стрижене темне.



"Якщо вам відомо, де може знаходитися зникла – просимо повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0332244298, 0954836013 або 102", - наголошують у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують 48-річну мешканку Локач.Про це повідомили у поліції Волині.Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження, 27.06.1978 р.н., жительки селища Локачі Володимирського району.Жінка поїхала на заробітки до Польщі та 25 серпня перестала виходити на зв’язок, де перебуває наразі – невідомо.середньої тілобудови, зріст 160-165 см, волосся коротко стрижене темне."Якщо вам відомо, де може знаходитися зникла – просимо повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0332244298, 0954836013 або 102", - наголошують у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію