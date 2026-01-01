На Харківщині помер воїн з Волині Костянтин Поляков

Устилузька міська територіальна громада у скорботі. Повідомили про смерть на Харківщині воїна-захисника.Про це йдеться у повідомленні на сторінці громади."З глибоким сумом та болем повідомляємо про ще одну непоправну втрату для нашої громади. 7 вересня 2026 року відійшов у вічність сержант Поляков Костянтин Олександрович, 08 березня 1971 року народження, житель міста Устилуг. Костянтин Олександрович помер у селі Єлизаветівка Лозівського району Харківської області", - йдеться у дописі.Про дату та чин поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.