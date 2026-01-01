«Несе особисту відповідальність»: начальник поліції Волині Олег Сліпчук про розслідування НАБУ у справі щодо свого сина

Данила Сліпчука – сина начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Олега Сліпчука – з кримінальним провадженням НАБУ та САП, яке розслідують у межах спецоперації «Карфаген».



Відтак, головний поліцейський Волині відреагував на новини та прокоментував їх, - повідомляє



Нагадаємо, видання «Перший» повідомило, що під час засідання Вищого антикорупційного суду, де обирали запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві, прокурор САП згадував Данила Сліпчука.



За інформацією видання, сторона обвинувачення назвала його одним із можливих учасників злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював Сергій Кропива.



Журналісти звернулись за коментарем до батька Данила – начальника ГУ Нацполіції у Волинській області Олега Сліпчука.



Коментуючи ситуацію, керівник поліції області наголосив, що його син є повнолітньою людиною та самостійно відповідає за власні рішення і вчинки.



«Данило є повнолітньою людиною, яка самостійно здійснює свою професійну діяльність та несе особисту відповідальність за свої рішення і вчинки. Наш родинний зв’язок не може бути підставою для ототожнення його дій із моєю службовою діяльністю», – заявив начальник волинської поліції.



Олег Сліпчук також наголосив, що не використовував і не має наміру використовувати службове становище для впливу на розслідування.



«Як начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області я чітко розмежовую особисті та службові питання. Я не використовував і не маю наміру використовувати своє службове становище чи будь-які службові можливості для впливу на розслідування або діяльність інших правоохоронних органів», – йдеться у його коментарі.



Олег Сліпчук зазначив, що всі обставини у справі мають встановлюватися виключно компетентними органами та на підставі доказів.



«Переконаний, що будь-які обставини мають встановлюватися виключно в межах закону та на підставі належних доказів, а не через родинні зв’язки чи припущення», – наголосив він.



Начальник поліції також підкреслив, що оцінку діям його сина, як і будь-якої іншої людини, мають надавати компетентні органи у встановленому законом порядку.



«Винуватість особи встановлюється лише судом», – підсумував він.



Що заявляв прокурор САП у суді

Як повідомило видання «Перший», під час розгляду питання про запобіжний захід Сергію Кропиві прокурор САП озвучив версію слідства щодо ролі окремих осіб у діяльності ймовірної злочинної організації.



Зокрема, за інформацією видання, прокурор назвав Данила Сліпчука працівником Офісу Генерального прокурора, який обіймав посаду головного спеціаліста Відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій ОГП.



За твердженням сторони обвинувачення, Данило Сліпчук міг виконувати технічні та інформаційні доручення Сергія Кропиви.



Йшлося, зокрема, про перевірку адрес та інформації щодо кол-центрів, облік коштів, а також участь в окремих операціях, пов'язаних із готівкою та переміщенням майна.



Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці, зокрема, проводили обшуки у заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви.



Пізніше НАБУ і САП розкрили деталі операції «Карфаген» в Офісі Генерального прокурора. За версією слідства, учасники злочинної організації систематично отримували неправомірну вигоду за невтручання в діяльність шахрайських кол-центрів і легалізували десятки мільйонів гривень. Наразі у справі викрили п'ятьох осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В медіапросторі шириться інформація про причетність– сина начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області– з кримінальним провадженням НАБУ та САП, яке розслідують у межах спецоперації «Карфаген».Відтак, головний поліцейський Волині відреагував на новини та прокоментував їх, - повідомляє ІА "Конкурент" Нагадаємо, видання «Перший» повідомило, що під час засідання Вищого антикорупційного суду, де обирали запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві, прокурорЗа інформацією видання, сторона обвинувачення назвала його одним із можливих учасників злочинної організації, яку, за версією слідства, очолювавЖурналісти звернулись за коментарем до батька Данила – начальника ГУ Нацполіції у Волинській області Олега Сліпчука.Коментуючи ситуацію, керівник поліції області наголосив, що його син є повнолітньою людиною та самостійно відповідає за власні рішення і вчинки.«Данило є повнолітньою людиною, яка самостійно здійснює свою професійну діяльність та несе особисту відповідальність за свої рішення і вчинки. Наш родинний зв’язок не може бути підставою для ототожнення його дій із моєю службовою діяльністю», – заявив начальник волинської поліції.Олег Сліпчук також наголосив, що не використовував і не має наміру використовувати службове становище для впливу на розслідування.«Як начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області я чітко розмежовую особисті та службові питання. Я не використовував і не маю наміру використовувати своє службове становище чи будь-які службові можливості для впливу на розслідування або діяльність інших правоохоронних органів», – йдеться у його коментарі.Олег Сліпчук зазначив, що всі обставини у справі мають встановлюватися виключно компетентними органами та на підставі доказів.«Переконаний, що будь-які обставини мають встановлюватися виключно в межах закону та на підставі належних доказів, а не через родинні зв’язки чи припущення», – наголосив він.Начальник поліції також підкреслив, що оцінку діям його сина, як і будь-якої іншої людини, мають надавати компетентні органи у встановленому законом порядку.«Винуватість особи встановлюється лише судом», – підсумував він.Як повідомило видання «Перший», під час розгляду питання про запобіжний захід Сергію Кропиві прокурор САП озвучив версію слідства щодо ролі окремих осіб у діяльності ймовірної злочинної організації.Зокрема, за інформацією видання, прокурор назвав Данила Сліпчука працівником Офісу Генерального прокурора, який обіймав посаду головного спеціаліста Відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій ОГП.За твердженням сторони обвинувачення, Данило Сліпчук міг виконувати технічні та інформаційні доручення Сергія Кропиви.Йшлося, зокрема, про перевірку адрес та інформації щодо кол-центрів, облік коштів, а також участь в окремих операціях, пов'язаних із готівкою та переміщенням майна.Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці, зокрема, проводили обшуки у заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви.Пізніше НАБУ і САП розкрили деталі операції «Карфаген» в Офісі Генерального прокурора. За версією слідства, учасники злочинної організації систематично отримували неправомірну вигоду за невтручання в діяльність шахрайських кол-центрів і легалізували десятки мільйонів гривень. Наразі у справі викрили п'ятьох осіб.

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