Що отримає Україна після нового «Рамштайну»: повний список допомоги

Що отримає Україна після нового «Рамштайну»: повний список допомоги
Міністр оборони України Євгеній Хмара та Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий уперше представили партнерам План війни, за яким діють Сили оборони.

Про це повідомили у Міноборони.

За підсумками засідання, партнери оголосили нові внески для посилення України на полі бою:

Німеччина — нові поставки ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також закупівлі дронів.

Велика Британія — £100 млн на постачання американського озброєння через PURL, поставки додаткових 95 тисяч дронів до кінця року, а також десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності за кошти інших країн.

Нідерланди — $300 млн внеску у проєкт Лінія дронів та 300 ракет проти БпЛА.

Естонія — продовження підтримки у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% ВВП.

Норвегія — оголошений раніше пакет у розмірі $200 млн на закупівлю ракет Patriot.

Іспанія — €2 млн на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, поставки ракет для ППО та артилерійських боєприпасів.

Литва — $10 млн на PURL.

Польща — підготовка нового пакета допомоги на суму €50 млн, який в тому числі включає засоби ППО.

Швеція — пакет підтримки на $28 млн, що включає внесок у розмірі $14 млн у PURL.

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Теги: Україна, Рамштайн, допомога
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