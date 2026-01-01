Росіяни поцілили у у 24-поверховий будинок у Києві
Сьогодні, 09:14
Війська рф атакували Київ, поціливши безпілотником у хмарочос в Дарницькому районі.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Відомо про щонайменше 4 постраждалих унаслідок удару по житловому будинку.
Кличко повідомив, що дрон влучив у 24-поверховий будинок.
"У Дарницькому районі влучання БпЛА сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок атаки четверо людей постраждало.
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Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Відомо про щонайменше 4 постраждалих унаслідок удару по житловому будинку.
Кличко повідомив, що дрон влучив у 24-поверховий будинок.
"У Дарницькому районі влучання БпЛА сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок атаки четверо людей постраждало.
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