Росіяни поцілили у у 24-поверховий будинок у Києві





Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.



Відомо про щонайменше 4 постраждалих унаслідок удару по житловому будинку.



Кличко повідомив, що дрон влучив у 24-поверховий будинок.



"У Дарницькому районі влучання БпЛА сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін", - йдеться у повідомленні.



Унаслідок атаки четверо людей постраждало.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська рф атакували Київ, поціливши безпілотником у хмарочос в Дарницькому районі.Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.Відомо про щонайменше 4 постраждалих унаслідок удару по житловому будинку.Кличко повідомив, що дрон влучив у 24-поверховий будинок."У Дарницькому районі влучання БпЛА сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін", - йдеться у повідомленні.Унаслідок атаки четверо людей постраждало.

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