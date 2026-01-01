Ціллю може стати захід України: Росія готує випробування нової балістики на 800 км





Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький під час засідання Міжпарламентської ради Україна — НАТО, пише



За його словами, під час цих запусків окупанти можуть спробувати завдати ударів по об'єктах на заході України.



Окремо він зазначив, що в серпні 2026 року росія втратила на війні 43 000 солдатів, а призвала до лав армії — лише 39 000.



«Від стратегічної мети — знищення української державності — росія не відмовляється і веде війну на виснаження попри важкі втрати. Генштаб армії рф вважає, що інтенсифікація заходів мобілізації — це єдиний спосіб досягти основних цілей: повної окупації росією українського Донбасу та забезпечення стратегічної ініціативи», — пояснив Скібіцький.



Крім того, серед планів росії — подальша блокада Чорного моря та спроби втягнути Білорусь у війну.



«На сьогодні ми не бачимо реальних індикаторів підготовки, власне, ударних угруповань на території Білорусі. Водночас, за нашими оцінками, ми вважаємо достатньо вірогідним те, що Білорусь продовжить надавати підтримку гібридним заходам, надаючи власну територію для створення тиску на кордоні з державами НАТО й підвищення інтенсивності інформаційно-психологічних операцій», — розповів генерал-майор.



Раніше начальник ГУР Олег Іващенко також заявляв, що, попри економічне ослаблення, ресурсів для ведення війни проти України в росії може вистачити ще на 2027 та 2028 роки. На його думку, для виснаження рф Україні потрібно співпрацювати із партнерами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця 2026 року росія планує провести випробування нового типу балістичних ракет, здатних вражати цілі на відстані до 800 кілометрів.Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборонипід час засідання Міжпарламентської ради Україна — НАТО, пише Громадське За його словами, під час цих запусків окупанти можуть спробувати завдати ударів по об'єктах на заході України.Окремо він зазначив, що в серпні 2026 року росія втратила на війні 43 000 солдатів, а призвала до лав армії — лише 39 000.«Від стратегічної мети — знищення української державності — росія не відмовляється і веде війну на виснаження попри важкі втрати. Генштаб армії рф вважає, що інтенсифікація заходів мобілізації — це єдиний спосіб досягти основних цілей: повної окупації росією українського Донбасу та забезпечення стратегічної ініціативи», — пояснив Скібіцький.Крім того, серед планів росії — подальша блокада Чорного моря та спроби втягнути Білорусь у війну.«На сьогодні ми не бачимо реальних індикаторів підготовки, власне, ударних угруповань на території Білорусі. Водночас, за нашими оцінками, ми вважаємо достатньо вірогідним те, що Білорусь продовжить надавати підтримку гібридним заходам, надаючи власну територію для створення тиску на кордоні з державами НАТО й підвищення інтенсивності інформаційно-психологічних операцій», — розповів генерал-майор.Раніше начальник ГУРтакож заявляв, що, попри економічне ослаблення, ресурсів для ведення війни проти України в росії може вистачити ще на 2027 та 2028 роки. На його думку, для виснаження рф Україні потрібно співпрацювати із партнерами.

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