Заправка вогнегасників у Луцьку: де перезарядити, скільки коштує та адреса

Скільки коштує заправити вогнегасник у Луцьку

Компанія надає послуги для фізичних осіб — обслуговування та перезарядка вогнегасників.

Для підприємств та організацій — комплексне обслуговування засобів пожежогасіння.

Можливий забір і доставка — вогнегасники забирають безпосередньо з об’єкта та повертають після обслуговування.

Знижки при замовленні від 10 вогнегасників.

Сертифіковані матеріали — під час робіт використовують сертифіковані порошки та вуглекислоту.

Ліцензія ДСНС України — підприємство має електронну ліцензію відповідно до наказу від 27 вересня 2024 року №1003.

Де у Луцьку перезарядити вогнегасник

Що потрібно знати про обслуговування вогнегасників

Справний вогнегасник — необхідна річ не лише на підприємстві чи в офісі, а й в автомобілі, магазині, закладі та вдома. Однак недостатньо просто придбати його: вогнегасник потрібно періодично перевіряти, а за потреби — перезаряджати або ремонтувати.Тут обслуговують порошкові та вуглекислотні вогнегасники. Фахівці проводять діагностику, перезаряджання, заміну необхідних деталей та вибраковування несправного обладнання. Також на місці можна придбати нові вогнегасники та інше протипожежне обладнання.Вартість обслуговування стартує від 120 гривень і залежить від типу та об’єму вогнегасника.м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 9Д.понеділок–п’ятниця, з 9:00 до 18:00.+38 (099) 360-79-05.Вогнегасник недостатньо просто придбати — його потрібно підтримувати у справному стані та своєчасно передавати на технічне обслуговування.Вимоги до експлуатації визначені, затвердженими наказом МВС України №25 від 15 січня 2018 року. Періодичність технічного обслуговування залежить від типу вогнегасника, його технічного стану та вимог виробника.Якщо вогнегасник уже використовували, пошкоджена пломба або під час огляду виявили несправності, його необхідно передати на технічне обслуговування. Після діагностики вогнегасник можуть, якщо він більше непридатний для використання.Тож тим, хто шукає,, варто не відкладати перевірку обладнання до останнього. Своєчасне обслуговування — це насамперед впевненість у тому, що в разі пожежі вогнегасник буде справним і готовим до використання.