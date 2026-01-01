Заправка вогнегасників у Луцьку: де перезарядити, скільки коштує та адреса

Заправка вогнегасників у Луцьку: де перезарядити, скільки коштує та адреса
Справний вогнегасник — необхідна річ не лише на підприємстві чи в офісі, а й в автомобілі, магазині, закладі та вдома. Однак недостатньо просто придбати його: вогнегасник потрібно періодично перевіряти, а за потреби — перезаряджати або ремонтувати.

У Луцьку провести діагностику та перезарядку вогнегасників можна на вулиці Ківерцівській, 9Д.

Тут обслуговують порошкові та вуглекислотні вогнегасники. Фахівці проводять діагностику, перезаряджання, заміну необхідних деталей та вибраковування несправного обладнання. Також на місці можна придбати нові вогнегасники та інше протипожежне обладнання.

Скільки коштує заправити вогнегасник у Луцьку


Вартість обслуговування стартує від 120 гривень і залежить від типу та об’єму вогнегасника.

  • Компанія надає послуги для фізичних осіб — обслуговування та перезарядка вогнегасників.

  • Для підприємств та організацій — комплексне обслуговування засобів пожежогасіння.

  • Можливий забір і доставка — вогнегасники забирають безпосередньо з об’єкта та повертають після обслуговування.

  • Знижки при замовленні від 10 вогнегасників.

  • Сертифіковані матеріали — під час робіт використовують сертифіковані порошки та вуглекислоту.

  • Ліцензія ДСНС України — підприємство має електронну ліцензію відповідно до наказу від 27 вересня 2024 року №1003.

    • Де у Луцьку перезарядити вогнегасник


    Адреса: м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 9Д.

    Графік роботи: понеділок–п’ятниця, з 9:00 до 18:00.

    Телефон: +38 (099) 360-79-05.

    Що потрібно знати про обслуговування вогнегасників


    Вогнегасник недостатньо просто придбати — його потрібно підтримувати у справному стані та своєчасно передавати на технічне обслуговування.

    Вимоги до експлуатації визначені Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом МВС України №25 від 15 січня 2018 року. Періодичність технічного обслуговування залежить від типу вогнегасника, його технічного стану та вимог виробника.

    Якщо вогнегасник уже використовували, пошкоджена пломба або під час огляду виявили несправності, його необхідно передати на технічне обслуговування. Після діагностики вогнегасник можуть перезарядити, відремонтувати або зняти з експлуатації, якщо він більше непридатний для використання.

    Тож тим, хто шукає, де заправити або перезарядити вогнегасник у Луцьку, варто не відкладати перевірку обладнання до останнього. Своєчасне обслуговування — це насамперед впевненість у тому, що в разі пожежі вогнегасник буде справним і готовим до використання.

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    Теги: вогнегасники Луцьк, зарядка вогнегасників
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