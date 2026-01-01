На Волині 32 підприємства втратили статус критично важливих: що стало причиною





Водночас для 32 підприємств цей статус скасували. Про це у відповіді на інформаційний запит Вероніка Бальбуза.



Після того, як волинські підприємства мали перепідтвердити свій статус критично важливих до 10 серпня 2026 року відповідно до оновлених регіональних критеріїв, їхня кількість зросла на 23.



Станом на 1 вересня 2026-го ОДА провела перевірку щодо відповідності регіональним критеріям після надання критичного статусу у 192 підприємств.



Із них у 32 підприємств виявили невідповідність, зокрема щодо встановленого розміру середньої зарплати (25 тисяч 941 гривня станом на 2026 рік — ред.). Випадків, коли б підприємства оскаржували скасування статусу критично важливого, за результатами проведених перевірок в області у 2026 році не було.



Щодо заброньованих працівників, то станом на початок вересня мають бронювання від мобілізації 21 тисяча 124 працівника критично важливих підприємств, установ, організацій на Волині.



Розподіл кількості підприємств, установ і організацій області, визнаних критично важливими, за сферами їхньої діяльності станом на 1 вересня 2026 року:



транспортні перевезення — 432;



сільське господарство — 242;



переробна промисловість — 198;



оптова і роздрібна торгівля — 180;



освіта — 155;



будівництво — 94;



вода, каналізація, відходи — 74;



охорона здоров'я — 63;



соціальний захист — 17;



культура — 10;



постачання електроенергії, тепла — 6;



добувна промисловість — 3.



Загалом станом на 1 вересня Волинська облдержадміністрація отримала 1942 звернення від підприємств, установ, організацій області щодо підтвердження їм статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (на загальних підставах та за спрощеною процедурою).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок вересня 2026 року 1474 підприємства, установи, організації Волинської області мають статус критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення та економіки і можуть бронювати військовозобов'язаних на період мобілізації.Водночас для 32 підприємств цей статус скасували. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільному повідомила директорка департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської облдержадміністраціїПісля того, як волинські підприємства мали перепідтвердити свій статус критично важливих до 10 серпня 2026 року відповідно до оновлених регіональних критеріїв, їхня кількість зросла на 23.Станом на 1 вересня 2026-го ОДА провела перевірку щодо відповідності регіональним критеріям після надання критичного статусу у 192 підприємств.Із них у 32 підприємств виявили невідповідність, зокрема щодо встановленого розміру середньої зарплати (25 тисяч 941 гривня станом на 2026 рік — ред.). Випадків, коли б підприємства оскаржували скасування статусу критично важливого, за результатами проведених перевірок в області у 2026 році не було.Щодо заброньованих працівників, то станом на початок вересня мають бронювання від мобілізації 21 тисяча 124 працівника критично важливих підприємств, установ, організацій на Волині.Розподіл кількості підприємств, установ і організацій області, визнаних критично важливими, за сферами їхньої діяльності станом на 1 вересня 2026 року:транспортні перевезення — 432;сільське господарство — 242;переробна промисловість — 198;оптова і роздрібна торгівля — 180;освіта — 155;будівництво — 94;вода, каналізація, відходи — 74;охорона здоров'я — 63;соціальний захист — 17;культура — 10;постачання електроенергії, тепла — 6;добувна промисловість — 3.Загалом станом на 1 вересня Волинська облдержадміністрація отримала 1942 звернення від підприємств, установ, організацій області щодо підтвердження їм статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (на загальних підставах та за спрощеною процедурою).

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