Росія вдарила безпілотником у пасажирський потяг на Харківщині

Росія вдарила безпілотником у пасажирський потяг на Харківщині
Сьогодні, 9 вересня, о 10:00 ворог завдав удару безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу «Шахед».

Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.

"Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд з с.Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням «Харків — Ізюм». Виникла пожежа.

На жаль, внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 6 осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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Теги: Росія, війна
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