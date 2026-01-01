Росія вдарила безпілотником у пасажирський потяг на Харківщині





Про це



"Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд з с.Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням «Харків — Ізюм». Виникла пожежа.



На жаль, внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 6 осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.



Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 вересня, о 10:00 ворог завдав удару безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу «Шахед».Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація."Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд з с.Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням «Харків — Ізюм». Виникла пожежа.На жаль, внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 6 осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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