У Луцьку частково перекриють рух транспорту

У Луцьку частково перекриють рух транспорту
Через заходи, які відбуватимуться з нагоди Дня міста, рух вулицями Луцька частково перекриватимуть.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті міськради, пише misto.media.

У суботу, 12 вересня, з 11:00 зупинять рух транспорту за маршрутом: Театральний майдан — вулиця Винниченка — проспект Василя Мойсея — проспект Перемоги — проспект Соборності — проспект Молоді — проспект Відродження — вулиця Рівненська — проспект Волі — Театральний майдан.

У неділю, 13 вересня, з 20:00 перекриють рух на ділянці від проспекту Волі, 13 до Київського майдану.

Окрім того, 12 вересня з 6:00 до 21:00 діятимуть обмеження на заїзд автотранспорту на площу перед Луцьким замком з вулиць Братковського, Кафедральної, Данила Галицького та Плитниці.

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Теги: Луцьк, транспорт
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