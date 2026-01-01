В інтернаті на Волині, де проживає 168 жінок, представники Омбудсмана провели перевірку: які порушення виявили





Про це повідомили на



Як зазначається, моніторингова група поспілкувалася з підопічними без присутності працівників закладу. Під час конфіденційних опитувань жінки не висловлювали скарг щодо умов проживання, ставлення персоналу, харчування та загального догляду. Опитані підопічні були відкритими до спілкування, охоче відповідали на запитання моніторів та загалом позитивно оцінювали умови перебування в закладі.



Окрему увагу було приділено можливості підопічних перебувати на свіжому повітрі. Мешканки закладу, які належать до маломобільних груп населення, мають можливість регулярно здійснювати прогулянки на огородженій та облаштованій для перебування території закладу.



На території інтернату функціонують власне господарство та ферма.



Водночас доступ підопічних до тварин обмежений - перебувати на території ферми та контактувати з тваринами дозволено лише визначеним працівникам. Адміністрація пояснила такі обмеження необхідністю запобігання карантинним ризикам та поширенню можливих захворювань серед тварин.



"Водночас окремі підопічні за наявності дозволу лікаря залучаються до сезонних робіт, зокрема до збору городини. Обсяг працетерапії (ерготерапії) має визначатися індивідуально для кожної особи мультидисциплінарною реабілітаційною командою з урахуванням її стану, потреб та можливостей. Під час спілкування з жінками, які залучаються до таких робіт, заперечень щодо їх участі у трудотерапії не висловлювалося", - зазначили в представництві омбудсмана.



Разом із тим моніторингова група виявила низку недоліків, які потребують усунення адміністрацією закладу. Зокрема, особові справи підопічних ведуться неналежним чином та не містять актуальної інформації щодо осіб, визнаних недієздатними. Відсутність або несвоєчасне оновлення таких відомостей може створювати ризики вчинення правочинів від імені осіб, які відповідно до законодавства не мають цивільної дієздатності або потребують встановленого законом порядку представництва.



Також моніторингова група виявила недоліки в документальному оформленні та обліку використання коштів підопічних. Окремі порушення встановлено під час ведення обліку прибуття та вибуття мешканок із закладу, зокрема у випадках їх направлення на лікування, відвідування родичів, участі в екскурсіях, спортивних змаганнях та інших заходах за межами інтернату.



Також моніторингова група виявила інші недоліки. За результатами моніторингового візиту буде підготовлено звіт із рекомендаціями, спрямованими на їх усунення, забезпечення належних умов проживання та посилення гарантій дотримання прав людини у закладі.



Нагадуємо, що у разі порушення прав людини і громадянина можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:



за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;



на електронну пошту:



на гарячу лінію: 1678.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Команда Представництва Уповноваженого у Волинській області здійснила позаплановий моніторинговий візит до Руденського психоневрологічного інтернату, де проживають 168 жінок.Про це повідомили на офіційній сторінці представництва у Facebook.Як зазначається, моніторингова група поспілкувалася з підопічними без присутності працівників закладу. Під час конфіденційних опитувань жінки не висловлювали скарг щодо умов проживання, ставлення персоналу, харчування та загального догляду. Опитані підопічні були відкритими до спілкування, охоче відповідали на запитання моніторів та загалом позитивно оцінювали умови перебування в закладі.Окрему увагу було приділено можливості підопічних перебувати на свіжому повітрі. Мешканки закладу, які належать до маломобільних груп населення, мають можливість регулярно здійснювати прогулянки на огородженій та облаштованій для перебування території закладу.На території інтернату функціонують власне господарство та ферма.Водночас доступ підопічних до тварин обмежений - перебувати на території ферми та контактувати з тваринами дозволено лише визначеним працівникам. Адміністрація пояснила такі обмеження необхідністю запобігання карантинним ризикам та поширенню можливих захворювань серед тварин."Водночас окремі підопічні за наявності дозволу лікаря залучаються до сезонних робіт, зокрема до збору городини. Обсяг працетерапії (ерготерапії) має визначатися індивідуально для кожної особи мультидисциплінарною реабілітаційною командою з урахуванням її стану, потреб та можливостей. Під час спілкування з жінками, які залучаються до таких робіт, заперечень щодо їх участі у трудотерапії не висловлювалося", - зазначили в представництві омбудсмана.Разом із тим моніторингова група виявила низку недоліків, які потребують усунення адміністрацією закладу. Зокрема, особові справи підопічних ведуться неналежним чином та не містять актуальної інформації щодо осіб, визнаних недієздатними. Відсутність або несвоєчасне оновлення таких відомостей може створювати ризики вчинення правочинів від імені осіб, які відповідно до законодавства не мають цивільної дієздатності або потребують встановленого законом порядку представництва.Також моніторингова група виявила недоліки в документальному оформленні та обліку використання коштів підопічних. Окремі порушення встановлено під час ведення обліку прибуття та вибуття мешканок із закладу, зокрема у випадках їх направлення на лікування, відвідування родичів, участі в екскурсіях, спортивних змаганнях та інших заходах за межами інтернату.Також моніторингова група виявила інші недоліки. За результатами моніторингового візиту буде підготовлено звіт із рекомендаціями, спрямованими на їх усунення, забезпечення належних умов проживання та посилення гарантій дотримання прав людини у закладі.Нагадуємо, що у разі порушення прав людини і громадянина можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;на електронну пошту: [email protected] на гарячу лінію: 1678.

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