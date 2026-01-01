Директор ліцею на Волині працевлаштував свого сина та виписував йому премії: суд оштрафував його

Леоніда Трачука у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Керівник закладу працевлаштував свого сина та виписував йому премії.



За це суд оштрафував посадовця на 4 250 грн, пише



Як йдеться у постанові від 2 вересня, у жовтні 2024 року Леонід Трачук підписав наказ про призначення свого сина вчителем фізичного виховання. У січні 2025 року він перевів його на посаду педагога-організатора, зберігши за ним години викладання.



Восени та наприкінці 2025 року директор також видав накази про виплату сину грошової винагороди та премії – 1 384 грн і 1 246 грн відповідно.



При цьому керівник ліцею не повідомив Копачівську сільську раду, яка є засновником закладу, про реальний конфлікт інтересів під час ухвалення цих рішень.



У суді Леонід Трачук визнав, що припустився помилки під час прийняття сина на роботу та його переведення. Водночас він вважав законним нарахування премій, оскільки їх виплачували на загальних підставах разом з іншими працівниками.



Суддя Вячеслав Требик визнав директора ліцею винним за ч. 1 та 2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах такого конфлікту) і призначив йому 4 250 грн штрафу. Крім того, директор має сплатити 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський районний суд визнав винним директора ліцею в селі Кременецьу порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Керівник закладу працевлаштував свого сина та виписував йому премії.За це суд оштрафував посадовця на 4 250 грн, пише zaxid.net Як йдеться у постанові від 2 вересня, у жовтні 2024 року Леонід Трачук підписав наказ про призначення свого сина вчителем фізичного виховання. У січні 2025 року він перевів його на посаду педагога-організатора, зберігши за ним години викладання.Восени та наприкінці 2025 року директор також видав накази про виплату сину грошової винагороди та премії – 1 384 грн і 1 246 грн відповідно.При цьому керівник ліцею не повідомив Копачівську сільську раду, яка є засновником закладу, про реальний конфлікт інтересів під час ухвалення цих рішень.У суді Леонід Трачук визнав, що припустився помилки під час прийняття сина на роботу та його переведення. Водночас він вважав законним нарахування премій, оскільки їх виплачували на загальних підставах разом з іншими працівниками.Суддявизнав директора ліцею винним за ч. 1 та 2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах такого конфлікту) і призначив йому 4 250 грн штрафу. Крім того, директор має сплатити 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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