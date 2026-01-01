Директор ліцею на Волині працевлаштував свого сина та виписував йому премії: суд оштрафував його
Сьогодні, 17:14
Рожищенський районний суд визнав винним директора ліцею в селі Кременець Леоніда Трачука у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Керівник закладу працевлаштував свого сина та виписував йому премії.
За це суд оштрафував посадовця на 4 250 грн, пише zaxid.net.
Як йдеться у постанові від 2 вересня, у жовтні 2024 року Леонід Трачук підписав наказ про призначення свого сина вчителем фізичного виховання. У січні 2025 року він перевів його на посаду педагога-організатора, зберігши за ним години викладання.
Восени та наприкінці 2025 року директор також видав накази про виплату сину грошової винагороди та премії – 1 384 грн і 1 246 грн відповідно.
При цьому керівник ліцею не повідомив Копачівську сільську раду, яка є засновником закладу, про реальний конфлікт інтересів під час ухвалення цих рішень.
У суді Леонід Трачук визнав, що припустився помилки під час прийняття сина на роботу та його переведення. Водночас він вважав законним нарахування премій, оскільки їх виплачували на загальних підставах разом з іншими працівниками.
Суддя Вячеслав Требик визнав директора ліцею винним за ч. 1 та 2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах такого конфлікту) і призначив йому 4 250 грн штрафу. Крім того, директор має сплатити 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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За це суд оштрафував посадовця на 4 250 грн, пише zaxid.net.
Як йдеться у постанові від 2 вересня, у жовтні 2024 року Леонід Трачук підписав наказ про призначення свого сина вчителем фізичного виховання. У січні 2025 року він перевів його на посаду педагога-організатора, зберігши за ним години викладання.
Восени та наприкінці 2025 року директор також видав накази про виплату сину грошової винагороди та премії – 1 384 грн і 1 246 грн відповідно.
При цьому керівник ліцею не повідомив Копачівську сільську раду, яка є засновником закладу, про реальний конфлікт інтересів під час ухвалення цих рішень.
У суді Леонід Трачук визнав, що припустився помилки під час прийняття сина на роботу та його переведення. Водночас він вважав законним нарахування премій, оскільки їх виплачували на загальних підставах разом з іншими працівниками.
Суддя Вячеслав Требик визнав директора ліцею винним за ч. 1 та 2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах такого конфлікту) і призначив йому 4 250 грн штрафу. Крім того, директор має сплатити 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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