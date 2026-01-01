Лучан попереджають про можливе зниження тиску води
Сьогодні, 19:10
Через комплексну модернізацію систем водопостачання та водовідведення можливе тимчасове зниження тиску або припинення подачі води, пише misto.media.
Роботи триватимуть 10 вересня з 9:00 до 21:00, попереджають у міськраді.Тимчасові перебої з водопостачанням можуть бути в таких частинах міста:
Старе місто;
центральна частина міста;
Балка;
Привокзальний, 33, 40 та 55 мікрорайони;
Вишків;
Струмівка;
Підгайці;
Липини;
ЖК «Струмочок».
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Роботи триватимуть 10 вересня з 9:00 до 21:00, попереджають у міськраді.Тимчасові перебої з водопостачанням можуть бути в таких частинах міста:
Старе місто;
центральна частина міста;
Балка;
Привокзальний, 33, 40 та 55 мікрорайони;
Вишків;
Струмівка;
Підгайці;
Липини;
ЖК «Струмочок».
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