Лучан попереджають про можливе зниження тиску води





Роботи триватимуть 10 вересня з 9:00 до 21:00, попереджають у міськраді.Тимчасові перебої з водопостачанням можуть бути в таких частинах міста:



Старе місто;



центральна частина міста;



Балка;



Привокзальний, 33, 40 та 55 мікрорайони;



Вишків;



Струмівка;



Підгайці;



Липини;



ЖК «Струмочок».

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