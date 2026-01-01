Лучан попереджають про можливе зниження тиску води

Лучан попереджають про можливе зниження тиску води
Через комплексну модернізацію систем водопостачання та водовідведення можливе тимчасове зниження тиску або припинення подачі води, пише misto.media.

Роботи триватимуть 10 вересня з 9:00 до 21:00, попереджають у міськраді.Тимчасові перебої з водопостачанням можуть бути в таких частинах міста:

Старе місто;

центральна частина міста;

Балка;

Привокзальний, 33, 40 та 55 мікрорайони;

Вишків;

Струмівка;

Підгайці;

Липини;

ЖК «Струмочок».

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Теги: Луцьк, вода
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