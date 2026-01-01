Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 10 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 10 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 10 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 10 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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