Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 10 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 10 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 10 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.
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