На Волині школярі допомогли зібрати картоплю матері військового, який воює на фронті

На Волині школярі допомогли зібрати картоплю матері військового, який воює на фронті
Учні двох 11 класів Заболоттівського ліцею, що на Волині, організували допомогу для односельчанки, яка залишилася без допомоги під час збору урожаю: її сина мобілізували до війська.

Про це 9 вересня в коментарі Суспільному розповіла заступниця директора освітнього закладу з виховної роботи Наталія Колядюк.

Освітянка зазначила: діти відгукнулися на її пропозицію викопати картоплю місцевій жительці пенсійного віку, яка має ІІ групу інвалідності. Сина цієї жінки, 35-річного Максима, мобілізували, і нині він перебуває на полігоні.

Наталія Колядюк каже: дізнавшись про ініціативу, військовослужбовець зателефонував школярам, щоб особисто подякувати за турботу про його матір.

«Вона побачила дітей на полі і розплакалася... І дякувала дітям, і заплатити гроші їм хотіла. Наші учні мають добрі та чуйні серця. Вони дружньо та з великим бажанням допомагають», — зазначила Наталія Колядюк.
На Волині школярі допомогли зібрати картоплю матері військового, який воює на фронті

З її слів, місцеві діти завжди допомагають та долучаються до волонтерства. Зокрема, організовують благодійні ярмарки та за зібрані гроші купують адресні посилки військовим.

Цього разу діти викопали картоплю, прибрали поле і добрим словом підтримали маму захисника, додала Наталія Колядюк.

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Теги: Волинь, діти, картопля, військовий
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