На Волині школярі допомогли зібрати картоплю матері військового, який воює на фронті
Сьогодні, 18:37
Учні двох 11 класів Заболоттівського ліцею, що на Волині, організували допомогу для односельчанки, яка залишилася без допомоги під час збору урожаю: її сина мобілізували до війська.
Про це 9 вересня в коментарі Суспільному розповіла заступниця директора освітнього закладу з виховної роботи Наталія Колядюк.
Освітянка зазначила: діти відгукнулися на її пропозицію викопати картоплю місцевій жительці пенсійного віку, яка має ІІ групу інвалідності. Сина цієї жінки, 35-річного Максима, мобілізували, і нині він перебуває на полігоні.
Наталія Колядюк каже: дізнавшись про ініціативу, військовослужбовець зателефонував школярам, щоб особисто подякувати за турботу про його матір.
«Вона побачила дітей на полі і розплакалася... І дякувала дітям, і заплатити гроші їм хотіла. Наші учні мають добрі та чуйні серця. Вони дружньо та з великим бажанням допомагають», — зазначила Наталія Колядюк.
З її слів, місцеві діти завжди допомагають та долучаються до волонтерства. Зокрема, організовують благодійні ярмарки та за зібрані гроші купують адресні посилки військовим.
Цього разу діти викопали картоплю, прибрали поле і добрим словом підтримали маму захисника, додала Наталія Колядюк.
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Про це 9 вересня в коментарі Суспільному розповіла заступниця директора освітнього закладу з виховної роботи Наталія Колядюк.
Освітянка зазначила: діти відгукнулися на її пропозицію викопати картоплю місцевій жительці пенсійного віку, яка має ІІ групу інвалідності. Сина цієї жінки, 35-річного Максима, мобілізували, і нині він перебуває на полігоні.
Наталія Колядюк каже: дізнавшись про ініціативу, військовослужбовець зателефонував школярам, щоб особисто подякувати за турботу про його матір.
«Вона побачила дітей на полі і розплакалася... І дякувала дітям, і заплатити гроші їм хотіла. Наші учні мають добрі та чуйні серця. Вони дружньо та з великим бажанням допомагають», — зазначила Наталія Колядюк.
З її слів, місцеві діти завжди допомагають та долучаються до волонтерства. Зокрема, організовують благодійні ярмарки та за зібрані гроші купують адресні посилки військовим.
Цього разу діти викопали картоплю, прибрали поле і добрим словом підтримали маму захисника, додала Наталія Колядюк.
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