На Волині ветерани об'єдналися у «ВетеранХаб»: щомісяця отримують до 60 звернень



Нині до спільноти долучилися понад сто людей, розповіли



Одним із напрямків роботи «ВетеранХабу» є допомога ветеранам із юридичними питаннями. Ветеран Володимир Оніщук каже, що ділиться власним досвідом і допомагає побратимам розібратися з документами та виплатами.



«Син прийшов і батька прислав. Десь рік чи два добивались цього. І йому прийшли виплати. Тобто йому взагалі не доплачували. І є такі, що не платили, коли лежали в лікарні», — розповів Володимир Оніщук.



За його словами, раніше ветерани також допомагали військовим, які проходили лікування: привозили їм інвалідні візки та милиці.



Бойова медикиня Наталія Микита у 2022 році отримала поранення та частково втратила слух. Зараз вона допомагає працювати у ветеранському просторі.



За словами Наталії Микити, приміщення для організації надала міська рада. Коли ветерани отримали ключі, будівля була фактично порожньою.



«Ми пройшли доволі такий шлях, починаючи сесії міської ради, з голосування депутатського корпусу. Отримавши ці ключі, ми зайшли в абсолютно чисту будівлю, де були тільки одні шпалери», — розповіла Наталія Микита.



Нині у «ВетеранХабі» проводять юридичні та психологічні консультації, допомагають ветеранам і їхнім родинам, а також розповідають про можливості ветеранського спорту.



Наталія Микита говорить, що люди часто приходять до центру за рекомендаціями інших ветеранів.



«Люди звертаються і приходять сюди, мабуть, з того, що їм теж треба якась потреба і як тягне просто. Один рекомендує іншому, що от є такий простір, ви зайдіть, там покажуть, в них там, каже, так класно, як вдома», — каже співзасновниця.



Одним із найскладніших випадків для команди «ВетеранХабу», за словами співзасновника Сергія Невмержицького, стала допомога військовому з оформленням інвалідності.



Це був військовий-сирота, який два роки перебував на бойових позиціях. Після цього його вивезли із зони бойових дій та направили на лікування. У госпіталі його визнали непридатним до військової служби, однак, за словами Сергія Невмержицького, у документах захворювання пов'язали лише з проходженням військової служби.



«І дальше частина про нього забуває. Все. Він нікому не потрібен. Є його знайома. Він її називає мамою. Вона прийшла до нас у "ВетеранХаб", каже: "Хлопці, поможіть"», — розповів Сергій Невмержицький.



У хабі переглянули документи військового та виявили, що навіть не було підтвердження його участі у бойових діях.



«З'ясували, що в нього навіть нема довідки про те, що він дійсно брав участь в зоні бойових дій. І та справедливість, вона стала на місце. Йому дали групу», — сказав Сергій Невмержицький.



Окрім юридичної та психологічної підтримки, у «ВетеранХабі» допомагають ветеранам із пошуком роботи. До організації звернулася волонтерка та власниця СТО Маргарита Пазен. Вона запропонувала працевлаштування ветеранам і можливість безкоштовного ремонту автомобілів для військовослужбовців.



«Я хочу, щоб це працювали люди, які потребують роботу. І люди, які щось зробили для цієї країни», — говорить Маргарита Пазен.



Володимир Оніщук зазначає, що ветеранам часто складно самостійно звернутися по психологічну допомогу. Тому у хабі намагаються спершу створити середовище, де побратими можуть поспілкуватися між собою, а за потреби — знайти відповідного фахівця.



«Хлопців привести до психолога практично нереально. Приходять вже ті, що лежали, знають. От вже їм легше. Він вже знає, як спілкуватися. Бо я в житті би не пішов», — каже ветеран.



Нині ветерани працюють у «ВетеранХабі» на волонтерських засадах. Міська рада надала організації приміщення у користування, а комунальні послуги оплачують з міського бюджету. За словами Наталії Микити, через збільшення кількості звернень ветеранам уже потрібне більше приміщення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Володимирі працює громадська організація «ВетеранХаб», яку два роки тому створили семеро ветеранів. Щомісяця до простору надходить орієнтовно 50-60 звернень від ветеранів та їхніх родин — зокрема щодо юридичних питань, оформлення виплат та інвалідності, психологічної підтримки й працевлаштування.Нині до спільноти долучилися понад сто людей, розповіли Суспільному співзасновники громадської організації.Одним із напрямків роботи «ВетеранХабу» є допомога ветеранам із юридичними питаннями. Ветеранкаже, що ділиться власним досвідом і допомагає побратимам розібратися з документами та виплатами.«Син прийшов і батька прислав. Десь рік чи два добивались цього. І йому прийшли виплати. Тобто йому взагалі не доплачували. І є такі, що не платили, коли лежали в лікарні», — розповів Володимир Оніщук.За його словами, раніше ветерани також допомагали військовим, які проходили лікування: привозили їм інвалідні візки та милиці.Бойова медикиняу 2022 році отримала поранення та частково втратила слух. Зараз вона допомагає працювати у ветеранському просторі.За словами Наталії Микити, приміщення для організації надала міська рада. Коли ветерани отримали ключі, будівля була фактично порожньою.«Ми пройшли доволі такий шлях, починаючи сесії міської ради, з голосування депутатського корпусу. Отримавши ці ключі, ми зайшли в абсолютно чисту будівлю, де були тільки одні шпалери», — розповіла Наталія Микита.Нині у «ВетеранХабі» проводять юридичні та психологічні консультації, допомагають ветеранам і їхнім родинам, а також розповідають про можливості ветеранського спорту.Наталія Микита говорить, що люди часто приходять до центру за рекомендаціями інших ветеранів.«Люди звертаються і приходять сюди, мабуть, з того, що їм теж треба якась потреба і як тягне просто. Один рекомендує іншому, що от є такий простір, ви зайдіть, там покажуть, в них там, каже, так класно, як вдома», — каже співзасновниця.Одним із найскладніших випадків для команди «ВетеранХабу», за словами співзасновника, стала допомога військовому з оформленням інвалідності.Це був військовий-сирота, який два роки перебував на бойових позиціях. Після цього його вивезли із зони бойових дій та направили на лікування. У госпіталі його визнали непридатним до військової служби, однак, за словами Сергія Невмержицького, у документах захворювання пов'язали лише з проходженням військової служби.«І дальше частина про нього забуває. Все. Він нікому не потрібен. Є його знайома. Він її називає мамою. Вона прийшла до нас у "ВетеранХаб", каже: "Хлопці, поможіть"», — розповів Сергій Невмержицький.У хабі переглянули документи військового та виявили, що навіть не було підтвердження його участі у бойових діях.«З'ясували, що в нього навіть нема довідки про те, що він дійсно брав участь в зоні бойових дій. І та справедливість, вона стала на місце. Йому дали групу», — сказав Сергій Невмержицький.Окрім юридичної та психологічної підтримки, у «ВетеранХабі» допомагають ветеранам із пошуком роботи. До організації звернулася волонтерка та власниця СТО. Вона запропонувала працевлаштування ветеранам і можливість безкоштовного ремонту автомобілів для військовослужбовців.«Я хочу, щоб це працювали люди, які потребують роботу. І люди, які щось зробили для цієї країни», — говорить Маргарита Пазен.Володимир Оніщук зазначає, що ветеранам часто складно самостійно звернутися по психологічну допомогу. Тому у хабі намагаються спершу створити середовище, де побратими можуть поспілкуватися між собою, а за потреби — знайти відповідного фахівця.«Хлопців привести до психолога практично нереально. Приходять вже ті, що лежали, знають. От вже їм легше. Він вже знає, як спілкуватися. Бо я в житті би не пішов», — каже ветеран.Нині ветерани працюють у «ВетеранХабі» на волонтерських засадах. Міська рада надала організації приміщення у користування, а комунальні послуги оплачують з міського бюджету. За словами Наталії Микити, через збільшення кількості звернень ветеранам уже потрібне більше приміщення.

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