Перед смертю просила подбати про котів: у Луцьку готують виставу про Левчанівських

В останньому листі до доньки репресована сенаторкапросила подбати про двох котів. Ця історія стане частиною вистави "Кімната Левчанівської", яку готує луцький театр "Гармидер". Театральний проєкт також матиме благодійну складову - допомогу тваринам.Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на пресслужбу режисерки та очільниці театруПостановка присвячена Олені Левчанівській та її доньці. Олена була українською громадською діячкою й сенаторкою Другої Речі Посполитої.Після приходу радянської влади її заарештували, а 1940 року вона загинула від рук НКВС. Ірина десятиліттями зберігала сімейний архів і пам’ять про матір.За словами Руслани Порицької, в останньому листі Олена просила доньку попіклуватися про білого та сірого котів."Серед думок людини, яка стоїть перед смертю, залишається ця проста турбота про живих істот, які залежать від неї", - пояснює режисерка.Перед смертю просила подбати про котів: у Луцьку готують виставу про ЛевчанівськихРуслана Порицька (фото надане пресслужбою луцького театру "Гармидер)Для Ірини тварини, ймовірно, стали підтримкою у самотності, припускає Порицька. Одного зі своїх котів вона назвала Луциком - на честь Луцька.У родинному архіві збереглися фотографії, листівки, колажі та цілі альбоми, присвячені котам.А календарик чи листівка із зображенням тварини могли стати для неї особливим подарунком."Берегти пам’ять про маму, збирати архів, фотографувати, створювати колажі, опікуватися тваринами - ніби вперто залишати у своєму житті місце для ніжності там, де система намагалася позбавити людину всього особистого", - каже Руслана Порицька.Театр "Гармидер" розпочинає співпрацю з притулком, щоб привернути увагу до прилаштування тварин у родини.Благодійну частину проєкту присвятять пам’яті Ірини Левчанівської та її любові до котів.Прем’єру "Кімнати Левчанівської" планують у Луцьку на жовтень 2026 року. Також передбачена трансляція відеоверсії.Виставу-дослідження створюють на основі архівних документів і спогадів за підтримки Українського культурного фонду.У ній візьмуть участь шестеро акторок, які працюватимуть з образами та символами історії Левчанівських.