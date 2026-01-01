У Луцьку – скандал в тролейбусі: військовий обчистив літню жінку





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 3 вересня 2026 року, передає



Крадіжка сталася ввечері 2 липня у тролейбусі №028, який курсував за маршрутом №12. Близько 20:44 транспорт їхав між зупинками на вулицях Кривий Вал та Парковій. Скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, чоловік витягнув із сумки пасажирки сіро-зелений гаманець. Усередині було 7260 гривень. Загальну суму збитків оцінили у 7360 гривень.



Обвинувачений – лучанин, військовослужбовець та учасник бойових дій. У суді він повністю визнав провину, розкаявся та попросив суворо його не карати. Чоловік також повернув потерпілій завдані збитки, тому жінка заявила, що претензій до нього не має.



Суд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив п’ять років позбавлення волі. Водночас від реального ув’язнення його звільнили, встановивши один рік іспитового строку. Упродовж цього часу засуджений має відмічатися в уповноваженому органі, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу. Нагляд за ним поклали на командира військової частини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку чоловік обікрав жінку похилого віку просто під час поїздки у громадському транспорті. Із сумки пасажирки він непомітно витягнув гаманець, у якому було понад сім тисяч гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 3 вересня 2026 року, передає "Конкурент" Крадіжка сталася ввечері 2 липня у тролейбусі №028, який курсував за маршрутом №12. Близько 20:44 транспорт їхав між зупинками на вулицях Кривий Вал та Парковій. Скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, чоловік витягнув із сумки пасажирки сіро-зелений гаманець. Усередині було 7260 гривень. Загальну суму збитків оцінили у 7360 гривень.Обвинувачений – лучанин, військовослужбовець та учасник бойових дій. У суді він повністю визнав провину, розкаявся та попросив суворо його не карати. Чоловік також повернув потерпілій завдані збитки, тому жінка заявила, що претензій до нього не має.Суд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив п’ять років позбавлення волі. Водночас від реального ув’язнення його звільнили, встановивши один рік іспитового строку. Упродовж цього часу засуджений має відмічатися в уповноваженому органі, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу. Нагляд за ним поклали на командира військової частини.

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