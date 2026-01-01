Літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови, - прем'єр Норвегії

Володимира Зеленського опинився під загрозою атаки безпілотника під час вильоту з Молдови.



Як повідомляє Йонас Гар Стьоре в коментарі NRK.



Очільник норвезького уряду розповів про небезпеку, з якою зіткнувся український президент на шляху до Осло.



"Його літак ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови. Така реальність, з якою він зіткнувся", - наголосив Стьоре.



Поїздка глави держави до Осло розпочалася з участі в офіційних жалобних заходах. Володимир Зеленський був присутній на церемонії похорону короля Норвегії Харальда.



Зазначимо, в Осло відбулася зустріч президента України з Йонасом Гаром Стере. Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема забезпечення ракетами-перехоплювачами для систем Patriot.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Літак президента Україниопинився під загрозою атаки безпілотника під час вильоту з Молдови.Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прем’єр-міністр Норвегіїв коментарі NRK.Очільник норвезького уряду розповів про небезпеку, з якою зіткнувся український президент на шляху до Осло."Його літак ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови. Така реальність, з якою він зіткнувся", - наголосив Стьоре.Поїздка глави держави до Осло розпочалася з участі в офіційних жалобних заходах. Володимир Зеленський був присутній на церемонії похорону короля Норвегії Харальда.Зазначимо, в Осло відбулася зустріч президента України з Йонасом Гаром Стере. Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема забезпечення ракетами-перехоплювачами для систем Patriot.

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