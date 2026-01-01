Літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови, - прем'єр Норвегії

Літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови, - прем'єр Норвегії
Літак президента України Володимира Зеленського опинився під загрозою атаки безпілотника під час вильоту з Молдови.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в коментарі NRK.

Очільник норвезького уряду розповів про небезпеку, з якою зіткнувся український президент на шляху до Осло.

"Його літак ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови. Така реальність, з якою він зіткнувся", - наголосив Стьоре.

Поїздка глави держави до Осло розпочалася з участі в офіційних жалобних заходах. Володимир Зеленський був присутній на церемонії похорону короля Норвегії Харальда.

Зазначимо, в Осло відбулася зустріч президента України з Йонасом Гаром Стере. Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема забезпечення ракетами-перехоплювачами для систем Patriot.

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Теги: війна, росія, Путін
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