Apple презентувала iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: чим вони особливі

Apple представила нові флагманські смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Пристрої отримали 48-мегапіксельну основну камеру зі змінною діафрагмою, новий чип A20 Pro, покращену систему охолодження, збільшену автономність і підтримку Siri AI. Попередні замовлення стартують 12 вересня, а у продаж смартфони надійдуть 18 вересня.Про це повідомила пресслужба Apple.Головна камера нових iPhone має 48-мегапіксельний сенсор Fusion і вперше для смартфонів Apple отримала змінну діафрагму.Конструкція складається із шести лазерно вирізаних пелюсток, які дають змогу вручну змінювати діафрагму в чотирьох положеннях. Це дозволяє краще контролювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, а також впливати на глибину різкості.Apple також оновила сенсор камери. За словами компанії, це має покращити якість фотографій за слабкого освітлення та допомогти зберігати більше деталей як на передньому, так і на задньому плані.Керувати діафрагмою, витримкою, балансом білого та гістограмою можна через нові Pro Controls. Для розробників Apple відкрила відповідний API.Оновлені Photographic Styles дають змогу додавати до знімків більше текстури та зернистості, змінюючи характер фотографії безпосередньо під час обробки.iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max отримали додаткові інструменти для зйомки та редагування відео.Кінематографічні ефекти тепер можна застосовувати вже після запису. Функція підтримує відео з частотою до 60 кадрів за секунду.Також смартфони можуть записувати таймлапси у форматі 4K Dolby Vision HDR. Окремо Apple оновила функцію Audio Mix, яка дає змогу працювати зі звуком під час створення відео.Ще одним нововведенням стала технологія Apple Reference Image. Вона використовує підписані дані сенсора, а Private Cloud Compute створює незмінний еталонний файл зображення.Такий файл можна переглядати у застосунку «Фото» як цифровий негатив. Apple також надасть відповідні API для iOS 27, iPadOS 27 та macOS 27. Компанія планує додати до цієї системи підтримку метаданих і SynthID.Оновлений Dynamic IslandApple змінила Dynamic Island — він став компактнішим і водночас кориснішим.Оновлена система може одночасно відображати до трьох Live Activities, щоб користувач міг стежити за кількома подіями без постійного відкривання застосунків.iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max працюють на новому чипі A20 Pro, виготовленому за 2-нм технологічним процесом.Пропускна здатність пам’яті зросла на 50% порівняно з A19 Pro. Процесор має шість ядер, а також інтегровані Neural Accelerators.За графіку відповідає семиядерний GPU, який, за даними Apple, забезпечує до 40% вищу продуктивність порівняно з A19 Pro. Окремо працює 16-ядерний Neural Engine.Загалом платформа має 32 ядра, а її можливості для виконання завдань штучного інтелекту вдвічі перевищують показники A19 Pro.У смартфонах встановлено новий бездротовий чип N1 із підтримкою Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Thread.Також Apple представила модем C2. Він використовує штучний інтелект для оптимізації роботи мобільного зв’язку, забезпечує вищу швидкість передавання даних порівняно з C1X і споживає на 15% менше енергії.У США модем також підтримує mmWave.Для підтримання високої продуктивності Apple оновила систему охолодження смартфонів.Нова випарна камера має площу приблизно втричі більшу, ніж у iPhone 17 Pro. За даними компанії, це дає змогу збільшити стабільну продуктивність пристрою до 40%.Це особливо важливо під час тривалих навантажень — наприклад, під час ігор, роботи з відео або виконання складних завдань на основі штучного інтелекту.Apple збільшила час автономної роботи нових моделей.iPhone 18 Pro забезпечує до 36 годин відтворення відео, тоді як iPhone 18 Pro Max — до 45 годин.iPhone 18 Pro можна зарядити до 50% приблизно за 15 хвилин через кабель або за 30 хвилин бездротовим способом.Для iPhone 18 Pro Max заявлена ще вища швидкість заряджання: п’ять хвилин підключення до кабелю можуть забезпечити до семи годин відтворення відео.За новою методикою оцінювання повністю заряджений iPhone 18 Pro Max може забезпечувати до 30 годин роботи.Нові смартфони працюють на iOS 27 та отримують розширені функції Apple Intelligence.Apple тестує оновлену версію Siri зі штучним інтелектом. Вона має враховувати особистий контекст, розуміти вміст екрана та виконувати складніші команди.Зокрема, Siri отримує новий режим роботи з камерою, а також може допомагати з написанням текстів.Серед інших інструментів — Spatial Reframing, Extend та Clean Up. Image Playground отримав можливість створювати більш фотореалістичні зображення.У Safari з’явилася функція Notify Me, яка має допомагати стежити за важливими оновленнями.Apple наголошує, що обробка даних відбувається безпосередньо на пристрої, а для складніших завдань використовується Private Cloud Compute.iOS 27 також отримала нові інструменти батьківського контролю.Користувачі можуть додатково персоналізувати інтерфейс Liquid Glass, а функція iPhone Handoff спрощує передачу завдань між пристроями Apple.Де iPhone 18 Pro буде eSIM-onlyУ низці країн нові смартфони продаватимуться без фізичного слота для SIM-карти.До переліку входять Бахрейн, Канада, Гуам, Японія, Кувейт, Мексика, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, США та Американські Віргінські острови.Використання eSIM-only також дало Apple змогу збільшити місткість акумулятора. За даними компанії, це забезпечує до двох додаткових годин відтворення відео.Для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max Apple представила нові аксесуари, серед яких силіконові чохли, TechWoven, ремені Crossbody, гаманці FineWoven, прозорий чохол та Wrist Strap.У виробництві аксесуарів використовується 100% перероблений поліестер.Кольорова гама включає чорний, taupe, оливковий, яскраво-синій, пурпуровий та бордовий відтінки.Apple заявила, що загалом у нових смартфонах використовується 40% перероблених матеріалів.Акумулятори містять 100% переробленого кобальту, а корпус виготовлений із алюмінію, 85% якого має перероблене походження.Половина енергії, яку використовують у ланцюжку постачання, надходить із відновлюваних джерел. Для пакування застосовується папір на основі волокна.iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max будуть доступні у чотирьох кольорах: чорному, сріблястому, льодовому та бордовому.Попередні замовлення відкриються 12 вересня. Офіційний продаж нових смартфонів стартує 18 вересня.