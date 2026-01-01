Сливовий бум: скільки коштують сезонні фрукти на луцькому ринку





Про ціни, сорти та те, які фрукти зараз найчастіше купують, йдеться у черговому випуску програми «Базарний день» телеканалу



Ціни на яблука на ринку коливаються залежно від сорту та стану фруктів. Домашні кисло-солодкі яблука сорту «Оливка», зібрані зі старих дерев, віддають у середньому по 25 гривень за кілограм. Більшість масового врожаю на ринку становить продукція з Буковини, зокрема популярні соковиті сорти «Чорний принц», «Голден» та «Гала».



Продавці зазначають, що імпортними яблуками практично не торгують через їхню високу вартість, адже ціна на них перевищує 50 гривень за кілограм, тоді як вітчизняні є значно доступнішими.



Сливи наразі залишаються одним із найпопулярніших товарів, які купують як до столу, так і для консервації. Домашню «Угорку» продають за ціною від 30 до 35 гривень за кілограм, а м'ясистий сорт «Арс», який часто беруть для соусів та пирогів, коштує 40 гривень за кілограм. Водночас за імпортну сливу доведеться віддати 180 гривень за кілограм.



Серед груш на ринку є місцеві та імпортні сорти. Вітчизняну соковиту й солодку «Парижанку» з Чернівців продають по 70 гривень за кілограм, а інші місцеві сорти коштують близько 80 гривень. Тим часом імпортну м'яку грушу сорту «Конференція», яку привозять з Іспанії та найчастіше купують для дітей, пропонують за ціною 180 гривень за кілограм.



Чималим попитом серед покупців зараз користуються і соковиті нектарини та персики за ціною в средньому 80 гривень за кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку у розпалі сезон яблук, груш та слив. Продавці пропонують як місцеві фрукти, так і імпортні.Про ціни, сорти та те, які фрукти зараз найчастіше купують, йдеться у черговому випуску програми «Базарний день» телеканалу «Конкурент Волинь» Ціни на яблука на ринку коливаються залежно від сорту та стану фруктів. Домашні кисло-солодкі яблука сорту «Оливка», зібрані зі старих дерев, віддають у середньому по 25 гривень за кілограм. Більшість масового врожаю на ринку становить продукція з Буковини, зокрема популярні соковиті сорти «Чорний принц», «Голден» та «Гала».Продавці зазначають, що імпортними яблуками практично не торгують через їхню високу вартість, адже ціна на них перевищує 50 гривень за кілограм, тоді як вітчизняні є значно доступнішими.Сливи наразі залишаються одним із найпопулярніших товарів, які купують як до столу, так і для консервації. Домашню «Угорку» продають за ціною від 30 до 35 гривень за кілограм, а м'ясистий сорт «Арс», який часто беруть для соусів та пирогів, коштує 40 гривень за кілограм. Водночас за імпортну сливу доведеться віддати 180 гривень за кілограм.Серед груш на ринку є місцеві та імпортні сорти. Вітчизняну соковиту й солодку «Парижанку» з Чернівців продають по 70 гривень за кілограм, а інші місцеві сорти коштують близько 80 гривень. Тим часом імпортну м'яку грушу сорту «Конференція», яку привозять з Іспанії та найчастіше купують для дітей, пропонують за ціною 180 гривень за кілограм.Чималим попитом серед покупців зараз користуються і соковиті нектарини та персики за ціною в средньому 80 гривень за кілограм.

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