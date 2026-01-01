Курс валют на 16 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 16 вересня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 44,63 грн. Натомість показник євро впав на 1 копійку. Злотий, своєю чергою, додав копійку.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,63 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,51 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,87 (+1 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 44,63 грн. Натомість показник євро впав на 1 копійку. Злотий, своєю чергою, додав копійку.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,63 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,51 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,87 (+1 коп.).
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