Субсидія на опалення: частина українців може залишитися без допомоги





Про це йдеться у постанові про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».



Житлова субсидія є безповоротною адресною допомогою для домогосподарств, яким складно самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Її розмір визначається індивідуально з урахуванням доходів сім’ї, кількості її членів, майнового стану та вартості послуг.



2026 року загального перегляду правил призначення субсидій із 1 січня чи 1 вересня не запроваджували. Водночас на розрахунок виплати впливають зміни доходів, складу домогосподарства та інші обставини.



Хто може отримати субсидію



Звернутися за житловою субсидією може один із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні. Якщо в помешканні розділені особові рахунки, допомогу може оформити кожна людина, на яку відкрито окремий рахунок.



Оформити субсидію також може людина, яка не зареєстрована за адресою, але фактично там проживає. Для цього вона має мати договір оренди житла.



Окрема категорія — внутрішньо переміщені особи. ВПО можуть претендувати на субсидію за фактичним місцем проживання навіть без реєстрації в цьому житлі та без договору оренди. Підтвердженням у такому разі є довідка ВПО.



Подати документи також може представник неповнолітньої дитини або недієздатної особи.



Субсидія може покривати частину витрат у межах установлених соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги, управління багатоквартирним будинком, а також придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.



Як визначають розмір субсидії



Розмір допомоги залежить від доходів домогосподарства та його обов’язкового платежу за комунальні послуги.



Спочатку визначають середньомісячний сукупний дохід сім’ї, після чого розраховують дохід на одну особу. Саме на його основі визначається частка доходу, яку домогосподарство має сплачувати самостійно.



2026 року для відповідного розрахунку використовується прожитковий мінімум на одну особу — 3209 грн.



Таким чином, чим нижчий дохід домогосподарства, тим меншою може бути його обов’язкова частка витрат на комунальні послуги і тим більшою — субсидія.



Які доходи врахують



Для призначення субсидії важливий не лише поточний заробіток, а доходи за визначений розрахунковий період.



Якщо допомогу призначають від початку неопалювального сезону, зазвичай враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року.



Для призначення субсидії з початку опалювального сезону беруть доходи за перший і другий квартали поточного року.



Для пенсіонерів застосовується окремий порядок: при призначенні виплати з початку опалювального сезону враховують пенсію, нараховану за серпень відповідного року.



Водночас на право отримання допомоги впливає не лише дохід. ПФУ також перевіряє майновий стан та інші обставини домогосподарства.



Кому субсидію нарахують автоматично



Для більшості людей, які вже отримують житлову субсидію, Пенсійний фонд проведе розрахунок на опалювальний сезон без повторного звернення.



Автоматично визначать і новий розмір виплати для домогосподарств, яким у неопалювальний період субсидію призначили, але фактичний її розмір становив 0 грн. Тобто якщо обставини сім’ї не змінилися, повторно подавати заяву лише через початок опалювального сезону не потрібно.



Кому слід звернутися до Пенсійного фонду



Нову заяву потрібно подати тим, хто оформлює житлову субсидію вперше.



Також повторне звернення необхідне для одержувачів субсидії, якщо до 1 жовтня змінилися обставини домогосподарства.



Зокрема, йдеться про зміни:



у складі зареєстрованих у житлі осіб;



у складі сім’ї члена домогосподарства;



у переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.



Чинним одержувачам субсидії у більшості випадків не потрібно наново подавати документи перед опалювальним сезоном.



Коли субсидію можуть не призначити

Під час розрахунку ПФУ враховує також майновий стан та фінансові операції членів домогосподарства.



На призначення допомоги, зокрема, можуть впливати значна заборгованість за комунальні послуги, великі покупки або платежі, наявність майна, яке враховується під час визначення права на субсидію, а також окремі обставини щодо доходів і сплати єдиного соціального внеску.



Водночас відсутність офіційної роботи сама по собі не означає автоматичну відмову — конкретні обставини домогосподарства оцінюються під час призначення допомоги.



Як оформити субсидію



Подати заяву можна у сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП або уповноваженого представника громади. Також доступна електронна подача через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду, а в передбачених випадках — через портал «Дія».



Основними документами є заява та декларація про доходи і витрати. Залежно від ситуації можуть знадобитися договір оренди, підтвердження фактичного проживання або документи щодо особливих обставин.



Окремо діє субсидія на оренду житла для ВПО



У 2026 році існує ще один механізм житлової підтримки — субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Це окрема програма, яка не є тією самою виплатою, що житлова субсидія на комунальні послуги.



Допомога призначена для ВПО, які орендують житло та не можуть самостійно покривати витрати на його найм. Право на таку підтримку залежить, зокрема, від доходів і майнового стану родини.



У межах програми держава може частково компенсувати орендну плату, а власникам житла — передбачати компенсацію пов’язаних із здаванням житла податків відповідно до умов програми.



Для оформлення субсидії на оренду потрібен договір найму. Подати документи можна через сервісні центри ПФУ або ЦНАП, а також онлайн у передбаченому порядку.



Що робити українцям перед опалювальним сезоном

Якщо склад сім’ї, доходи, майновий стан та інші обставини не змінилися, чинним одержувачам субсидії зазвичай не потрібно подавати нову заяву.



Водночас тим, хто раніше не отримував допомогу або має зміни у складі домогосподарства, сім’ї чи переліку комунальних послуг, варто звернутися до Пенсійного фонду.



Зазначимо, що розрахунок субсидії на опалювальний період здійснюється з урахуванням його тривалості — з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У новому опалювальному сезоні частині українців не потрібно повторно оформлювати житлову субсидію — Пенсійний фонд проведе розрахунок автоматично. Водночас деяким домогосподарствам доведеться подати нову заяву, пише ТСН Про це йдеться у постанові про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».Житлова субсидія є безповоротною адресною допомогою для домогосподарств, яким складно самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Її розмір визначається індивідуально з урахуванням доходів сім’ї, кількості її членів, майнового стану та вартості послуг.2026 року загального перегляду правил призначення субсидій із 1 січня чи 1 вересня не запроваджували. Водночас на розрахунок виплати впливають зміни доходів, складу домогосподарства та інші обставини.Звернутися за житловою субсидією може один із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні. Якщо в помешканні розділені особові рахунки, допомогу може оформити кожна людина, на яку відкрито окремий рахунок.Оформити субсидію також може людина, яка не зареєстрована за адресою, але фактично там проживає. Для цього вона має мати договір оренди житла.Окрема категорія — внутрішньо переміщені особи. ВПО можуть претендувати на субсидію за фактичним місцем проживання навіть без реєстрації в цьому житлі та без договору оренди. Підтвердженням у такому разі є довідка ВПО.Подати документи також може представник неповнолітньої дитини або недієздатної особи.Субсидія може покривати частину витрат у межах установлених соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги, управління багатоквартирним будинком, а також придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.Розмір допомоги залежить від доходів домогосподарства та його обов’язкового платежу за комунальні послуги.Спочатку визначають середньомісячний сукупний дохід сім’ї, після чого розраховують дохід на одну особу. Саме на його основі визначається частка доходу, яку домогосподарство має сплачувати самостійно.2026 року для відповідного розрахунку використовується прожитковий мінімум на одну особу — 3209 грн.Таким чином, чим нижчий дохід домогосподарства, тим меншою може бути його обов’язкова частка витрат на комунальні послуги і тим більшою — субсидія.Для призначення субсидії важливий не лише поточний заробіток, а доходи за визначений розрахунковий період.Якщо допомогу призначають від початку неопалювального сезону, зазвичай враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року.Для призначення субсидії з початку опалювального сезону беруть доходи за перший і другий квартали поточного року.Для пенсіонерів застосовується окремий порядок: при призначенні виплати з початку опалювального сезону враховують пенсію, нараховану за серпень відповідного року.Водночас на право отримання допомоги впливає не лише дохід. ПФУ також перевіряє майновий стан та інші обставини домогосподарства.Для більшості людей, які вже отримують житлову субсидію, Пенсійний фонд проведе розрахунок на опалювальний сезон без повторного звернення.Автоматично визначать і новий розмір виплати для домогосподарств, яким у неопалювальний період субсидію призначили, але фактичний її розмір становив 0 грн. Тобто якщо обставини сім’ї не змінилися, повторно подавати заяву лише через початок опалювального сезону не потрібно.Нову заяву потрібно подати тим, хто оформлює житлову субсидію вперше.Також повторне звернення необхідне для одержувачів субсидії, якщо до 1 жовтня змінилися обставини домогосподарства.Зокрема, йдеться про зміни:у складі зареєстрованих у житлі осіб;у складі сім’ї члена домогосподарства;у переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.Чинним одержувачам субсидії у більшості випадків не потрібно наново подавати документи перед опалювальним сезоном.Коли субсидію можуть не призначитиПід час розрахунку ПФУ враховує також майновий стан та фінансові операції членів домогосподарства.На призначення допомоги, зокрема, можуть впливати значна заборгованість за комунальні послуги, великі покупки або платежі, наявність майна, яке враховується під час визначення права на субсидію, а також окремі обставини щодо доходів і сплати єдиного соціального внеску.Водночас відсутність офіційної роботи сама по собі не означає автоматичну відмову — конкретні обставини домогосподарства оцінюються під час призначення допомоги.Подати заяву можна у сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП або уповноваженого представника громади. Також доступна електронна подача через вебпортал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду, а в передбачених випадках — через портал «Дія».Основними документами є заява та декларація про доходи і витрати. Залежно від ситуації можуть знадобитися договір оренди, підтвердження фактичного проживання або документи щодо особливих обставин.У 2026 році існує ще один механізм житлової підтримки — субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Це окрема програма, яка не є тією самою виплатою, що житлова субсидія на комунальні послуги.Допомога призначена для ВПО, які орендують житло та не можуть самостійно покривати витрати на його найм. Право на таку підтримку залежить, зокрема, від доходів і майнового стану родини.У межах програми держава може частково компенсувати орендну плату, а власникам житла — передбачати компенсацію пов’язаних із здаванням житла податків відповідно до умов програми.Для оформлення субсидії на оренду потрібен договір найму. Подати документи можна через сервісні центри ПФУ або ЦНАП, а також онлайн у передбаченому порядку.Що робити українцям перед опалювальним сезономЯкщо склад сім’ї, доходи, майновий стан та інші обставини не змінилися, чинним одержувачам субсидії зазвичай не потрібно подавати нову заяву.Водночас тим, хто раніше не отримував допомогу або має зміни у складі домогосподарства, сім’ї чи переліку комунальних послуг, варто звернутися до Пенсійного фонду.Зазначимо, що розрахунок субсидії на опалювальний період здійснюється з урахуванням його тривалості — з 16 жовтня до 15 квітня включно.

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