Росіяни вдарили по пасажирському поїзду Київ - Миколаїв

Ворог продовжує полювання на пасажирські поїзди.Про це повідомили в «Укрзалізниці»."Сьогодні під удар потрапив поїзд №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що напередодні росіяни також завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави за два кілометри від кордону з Польщею.Незадовго до того, як російський дрон уразив локомотив, на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС і колишні європейські очільники, серед яких експрем'єр-міністр Великої БританіїВ «Укрзалізниці» припустили, що під час атаки на станцію росіяни могли цілитися в потяг, де перебували європейські дипломати, але той вирушив зі станції раніше.