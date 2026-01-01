Росіяни вдарили по пасажирському поїзду Київ - Миколаїв

Росіяни вдарили по пасажирському поїзду Київ - Миколаїв
Ворог продовжує полювання на пасажирські поїзди.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

"Сьогодні під удар потрапив поїзд №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні росіяни також завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави за два кілометри від кордону з Польщею.

Незадовго до того, як російський дрон уразив локомотив, на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС і колишні європейські очільники, серед яких експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

В «Укрзалізниці» припустили, що під час атаки на станцію росіяни могли цілитися в потяг, де перебували європейські дипломати, але той вирушив зі станції раніше.


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Теги: Росія, війна
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