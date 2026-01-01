На Волині водій авто зіткнувся з каретою швидкої допомоги





Про це



Аварія сталася учора, 15 вересня, близько 21 години, на перехресті вулиць Володимирська та Варшавська.



60-річний водій Volkswagen Passat не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся із каретою швидкої допомоги під керуванням 25-річного ковельчанина, яка рухалася увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Внаслідок зіткнення травми отримали пасажирки легковика - 79-річну пенсіонерку госпіталізували, 53-річній жінці надали медичну допомогу та відпустили додому.



На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині слідчі зʼясовують обставини ДТП за участі легковика та швидкої у Ковелі.Про це повідомили у поліції Волині.Аварія сталася учора, 15 вересня, близько 21 години, на перехресті вулиць Володимирська та Варшавська.60-річний водій Volkswagen Passat не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся із каретою швидкої допомоги під керуванням 25-річного ковельчанина, яка рухалася увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Внаслідок зіткнення травми отримали пасажирки легковика - 79-річну пенсіонерку госпіталізували, 53-річній жінці надали медичну допомогу та відпустили додому.На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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