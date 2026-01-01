На Волині водій авто зіткнувся з каретою швидкої допомоги

На Волині водій авто зіткнувся з каретою швидкої допомоги
На Волині слідчі зʼясовують обставини ДТП за участі легковика та швидкої у Ковелі.

Про це повідомили у поліції Волині.

Аварія сталася учора, 15 вересня, близько 21 години, на перехресті вулиць Володимирська та Варшавська. 

60-річний водій Volkswagen Passat не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся із каретою швидкої допомоги під керуванням 25-річного ковельчанина, яка рухалася увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Внаслідок зіткнення травми отримали пасажирки легковика - 79-річну пенсіонерку госпіталізували, 53-річній жінці надали медичну допомогу та відпустили додому. 
На Волині водій авто зіткнувся з каретою швидкої допомоги

На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.


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Теги: Волинь, ДТП
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