$10 тисяч за групу інвалідності: на Волині викрили схему для військовозобов’язаних

Викрили жительку Волині, яка за 10 000 доларів США «вирішувала питання» щодо встановлення групи інвалідності.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Викрили 42-річну жительку Луцького району, яка за грошову винагороду «вирішувала питання» щодо встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним.За свій вплив на прийняття службовими особами одного з лікувальних закладів області та членами експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи рішення щодо безперешкодного встановлення групи інвалідності жінка вимагала 10 000 доларів США.До одержання неправомірної вигоди залучала посередника – свого родича, якого 12 вересня 2026 року правоохоронці затримали в місті Ковель в момент одержання від військовозобов'язаного другого «траншу» коштів – 8500 доларів США – за встановлення 3 групи інвалідності.Жінці повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Встановлюється можлива причетність до незаконних дій працівників лікувального закладу та членів експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи області.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.