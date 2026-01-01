$10 тисяч за групу інвалідності: на Волині викрили схему для військовозобов’язаних

$10 тисяч за групу інвалідності: на Волині викрили схему для військовозобов’язаних
Викрили жительку Волині, яка за 10 000 доларів США «вирішувала питання» щодо встановлення групи інвалідності.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Викрили 42-річну жительку Луцького району, яка за грошову винагороду «вирішувала питання» щодо встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним.

За свій вплив на прийняття службовими особами одного з лікувальних закладів області та членами експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи рішення щодо безперешкодного встановлення групи інвалідності жінка вимагала 10 000 доларів США.

До одержання неправомірної вигоди залучала посередника – свого родича, якого 12 вересня 2026 року правоохоронці затримали в місті Ковель в момент одержання від військовозобов'язаного другого «траншу» коштів – 8500 доларів США – за встановлення 3 групи інвалідності.

Жінці повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється можлива причетність до незаконних дій працівників лікувального закладу та членів експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи області.
тисяч за групу інвалідності: на Волині викрили схему для військовозобов’язаних

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
тисяч за групу інвалідності: на Волині викрили схему для військовозобов’язаних
тисяч за групу інвалідності: на Волині викрили схему для військовозобов’язаних

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Теги: волинянка, інвалідність, ухилянти
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