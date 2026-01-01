$10 тисяч за групу інвалідності: на Волині викрили схему для військовозобов’язаних
Сьогодні, 11:00
Викрили жительку Волині, яка за 10 000 доларів США «вирішувала питання» щодо встановлення групи інвалідності.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Викрили 42-річну жительку Луцького району, яка за грошову винагороду «вирішувала питання» щодо встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним.
За свій вплив на прийняття службовими особами одного з лікувальних закладів області та членами експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи рішення щодо безперешкодного встановлення групи інвалідності жінка вимагала 10 000 доларів США.
До одержання неправомірної вигоди залучала посередника – свого родича, якого 12 вересня 2026 року правоохоронці затримали в місті Ковель в момент одержання від військовозобов'язаного другого «траншу» коштів – 8500 доларів США – за встановлення 3 групи інвалідності.
Жінці повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюється можлива причетність до незаконних дій працівників лікувального закладу та членів експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Викрили 42-річну жительку Луцького району, яка за грошову винагороду «вирішувала питання» щодо встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним.
За свій вплив на прийняття службовими особами одного з лікувальних закладів області та членами експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи рішення щодо безперешкодного встановлення групи інвалідності жінка вимагала 10 000 доларів США.
До одержання неправомірної вигоди залучала посередника – свого родича, якого 12 вересня 2026 року правоохоронці затримали в місті Ковель в момент одержання від військовозобов'язаного другого «траншу» коштів – 8500 доларів США – за встановлення 3 групи інвалідності.
Жінці повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюється можлива причетність до незаконних дій працівників лікувального закладу та членів експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ветеран війни з Волині заявив по побиття працівниками ТЦК: у відомстві заперечують. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
На Волині водій авто зіткнувся з каретою швидкої допомоги
Сьогодні, 11:06
$10 тисяч за групу інвалідності: на Волині викрили схему для військовозобов’язаних
Сьогодні, 11:00
Весілля сина Трампа профінансував російський олігарх: у Конгресі ініціюють розслідування
Сьогодні, 10:44
На Волині запрацювала нова соціальна кав'ярня. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10