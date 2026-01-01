На Волині запрацювала нова соціальна кав'ярня. ВІДЕО





Про це Юлія Ковальчук.



На зміну у кав'ярні виходять четверо працівників. Вони готують каву та випічку, обслуговують відвідувачів і підтримують порядок у приміщенні. За перші дні роботи заклад відвідали понад 300 людей. Щодня тут випікають до 150 круасанів.



Для дітей, які перебувають на денному догляді у Центрі інтегрованих соціальних послуг, працівники кав'ярні щодня безплатно випікають круасани.



«Кожний такий новий простір — це, в першу чергу, нові можливості для людей з інвалідністю, адже тут проходить і спілкування, тут нові знайомства, тут кожна людина виявляє себе потрібною», — говорить Юлія Ковальчук.



37-річний Юрій Клюнов працює офіціантом. Чоловік переїхав на Волинь із Покровського психоневрологічного інтернату Донецької області.



«Мені це настрій піднімає. І я хочу завжди, завжди працювати офіціантом і давати любов своїм клієнтам в обслуговуванні», — каже Юрій Клюнов.



24-річний Ігор Цяпкало живе у Центрі «Нові горизонти» із січня 2026 року та працює баристою. Каже, що йому важливо не лише спілкуватися з відвідувачами, а й отримувати заробітну плату.



«Сюди кожного дня приходять багато клієнтів. І ми з ними постійно спілкуємося, допомагаємо їм. Люблю робити добро, щоб люди прийшли до нас в кав'ярню, сіли, розслабились, попили кави», — розповідає Ігор Цяпкало.



52-річний Віктор Івченков мешкає у Центрі понад 35 років. У кав'ярні він працює пекарем. Чоловік говорить, що опанувати нову професію було непросто.



«Якщо ти хочеш мати натхнення до того, щоб його робити, треба вчитися. А як не навчитися, воно не буде. Так як до дитини з любов'ю. Якщо ти з тістом до чистого серця, воно і файно виходить», — каже Віктор Івченков.



Працівники соціальної кав'ярні перед початком роботи пройшли інструктаж із техніки безпеки, медичний огляд та навчання навичок спілкування з клієнтами. Під час роботи їм допомагає інструкторка.



За словами Юлії Ковальчук, у майбутньому підопічним, які зможуть працювати самостійно, планують допомагати працевлаштовуватися в інших закладах Горохівської громади.



«Якщо вони вже навчаться і ми бачимо, що вони можуть бути самостійними і самостійно десь працювати, будемо проговорювати з нашими місцевими фізичними особами, підприємствами, які мають кав'ярні, пекарні, для того, щоб соціалізувати і вони працевлаштувалися в громаді», — розповідає директорка центру.



У Центрі «Нові горизонти» нині проживає 135 людей з інвалідністю першої та другої груп. Серед них — 15 внутрішньо переміщених людей, які прибули з психоневрологічних інтернатів Донецької та Запорізької областей.



На облаштування соціальної кав'ярні витратили орієнтовно мільйон гривень. 500 тисяч гривень виділила Горохівська міська рада, майже 200 тисяч — Волинська обласна рада, решта — кошти донорів із німецького міста Медебах.



У приміщенні облаштували два входи, один із них — інклюзивний. Частину елементів інтер'єру створили мешканці Центру.



Соціальна кав'ярня працює у будні з 9:00 до 19:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохові на базі Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю та надання соціальних послуг «Нові горизонти» відкрили соціальну кав'ярню. Тут облаштували вісім робочих місць для підопічних центру, які працюють баристами, кондитерами, офіціантами та прибиральниками.Про це Суспільному розповіла директорка Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Нові горизонти»На зміну у кав'ярні виходять четверо працівників. Вони готують каву та випічку, обслуговують відвідувачів і підтримують порядок у приміщенні. За перші дні роботи заклад відвідали понад 300 людей. Щодня тут випікають до 150 круасанів.Для дітей, які перебувають на денному догляді у Центрі інтегрованих соціальних послуг, працівники кав'ярні щодня безплатно випікають круасани.«Кожний такий новий простір — це, в першу чергу, нові можливості для людей з інвалідністю, адже тут проходить і спілкування, тут нові знайомства, тут кожна людина виявляє себе потрібною», — говорить Юлія Ковальчук.37-річнийпрацює офіціантом. Чоловік переїхав на Волинь із Покровського психоневрологічного інтернату Донецької області.«Мені це настрій піднімає. І я хочу завжди, завжди працювати офіціантом і давати любов своїм клієнтам в обслуговуванні», — каже Юрій Клюнов.24-річнийживе у Центрі «Нові горизонти» із січня 2026 року та працює баристою. Каже, що йому важливо не лише спілкуватися з відвідувачами, а й отримувати заробітну плату.«Сюди кожного дня приходять багато клієнтів. І ми з ними постійно спілкуємося, допомагаємо їм. Люблю робити добро, щоб люди прийшли до нас в кав'ярню, сіли, розслабились, попили кави», — розповідає Ігор Цяпкало.52-річниймешкає у Центрі понад 35 років. У кав'ярні він працює пекарем. Чоловік говорить, що опанувати нову професію було непросто.«Якщо ти хочеш мати натхнення до того, щоб його робити, треба вчитися. А як не навчитися, воно не буде. Так як до дитини з любов'ю. Якщо ти з тістом до чистого серця, воно і файно виходить», — каже Віктор Івченков.Працівники соціальної кав'ярні перед початком роботи пройшли інструктаж із техніки безпеки, медичний огляд та навчання навичок спілкування з клієнтами. Під час роботи їм допомагає інструкторка.За словами Юлії Ковальчук, у майбутньому підопічним, які зможуть працювати самостійно, планують допомагати працевлаштовуватися в інших закладах Горохівської громади.«Якщо вони вже навчаться і ми бачимо, що вони можуть бути самостійними і самостійно десь працювати, будемо проговорювати з нашими місцевими фізичними особами, підприємствами, які мають кав'ярні, пекарні, для того, щоб соціалізувати і вони працевлаштувалися в громаді», — розповідає директорка центру.У Центрі «Нові горизонти» нині проживає 135 людей з інвалідністю першої та другої груп. Серед них — 15 внутрішньо переміщених людей, які прибули з психоневрологічних інтернатів Донецької та Запорізької областей.На облаштування соціальної кав'ярні витратили орієнтовно мільйон гривень. 500 тисяч гривень виділила Горохівська міська рада, майже 200 тисяч — Волинська обласна рада, решта — кошти донорів із німецького міста Медебах.У приміщенні облаштували два входи, один із них — інклюзивний. Частину елементів інтер'єру створили мешканці Центру.Соціальна кав'ярня працює у будні з 9:00 до 19:00.

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