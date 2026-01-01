Зеленський заявив, що росіяни двічі атакували його президентський літак





Як повідомляє Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News.



За словами глави держави, атаки були безпосередньо пов'язані з місцем перебування його президентського борту.



"У Молдові був мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", - розповів Зеленський.



Про цей інцидент раніше офіційно не повідомлялося.



Українські посадовці пізніше повідомили, що усі члени президентської делегації перебувають у безпеці. На той момент не було зрозуміло, чи був цей інцидент навмисним.



Зеленський наголосив, що ці атаки - частина російської стратегії, спрямованої на залякування його особисто та інших іноземних лідерів.



Інцидент із літаком Зеленського у Молдові

Нагадаємо, про інцидент із літаком Зеленського дорогою до Норвегії раніше розповів прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре. За його словами, літак українського президента "ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови".



Зазначимо, у молдовському уряді підтвердили, що 8 вересня виліт Зеленського до Норвегії затримали через російський безпілотник у повітряному просторі Молдови.



Дозвіл на виліт надали після того, як стало відомо про падіння та вибух російського дрона поблизу села Старі Михайлени Ришканського району. Місце падіння безпілотника знаходилось за 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева.



Крім того, посол Молдови у США Владислав Кульмінський заявив, що російський дрон, який порушив повітряний простір країни, міг цілеспрямовано рухатися в напрямку літака президента України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни двічі за останні тижні атакували літак, на борту якого перебував президент України. Ці дії були частиною російської стратегії залякування.Як повідомляє РБК-Україна , про цезаявив в інтерв'ю CBS News.За словами глави держави, атаки були безпосередньо пов'язані з місцем перебування його президентського борту."У Молдові був мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", - розповів Зеленський.Про цей інцидент раніше офіційно не повідомлялося.Українські посадовці пізніше повідомили, що усі члени президентської делегації перебувають у безпеці. На той момент не було зрозуміло, чи був цей інцидент навмисним.Зеленський наголосив, що ці атаки - частина російської стратегії, спрямованої на залякування його особисто та інших іноземних лідерів.Інцидент із літаком Зеленського у МолдовіНагадаємо, про інцидент із літаком Зеленського дорогою до Норвегії раніше розповів прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре. За його словами, літак українського президента "ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови".Зазначимо, у молдовському уряді підтвердили, що 8 вересня виліт Зеленського до Норвегії затримали через російський безпілотник у повітряному просторі Молдови.Дозвіл на виліт надали після того, як стало відомо про падіння та вибух російського дрона поблизу села Старі Михайлени Ришканського району. Місце падіння безпілотника знаходилось за 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева.Крім того, посол Молдови у США Владислав Кульмінський заявив, що російський дрон, який порушив повітряний простір країни, міг цілеспрямовано рухатися в напрямку літака президента України.

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