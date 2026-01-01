Волинські поліцейські привітали побратима з народженням сина. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Волинські поліцейські привітали побратима з народженням сина та зустріли його родину з пологового.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У родині поліцейського Юрія Римарчука радісна подія - його дружина Анна народила синочка. Малюка планують назвати Олександром. А в день виписки з пологового будинку на щасливих батьків чекав приємний сюрприз.
З квітами й подарунками Юрія, Анну та новонародженого малюка зустрічали рідні, побратими зі стрілецького батальйону поліції Волині та працівники Головного управління Національної поліції в області.
Поліцейські побажали маленькому Олександру міцного здоров’я, щасливого дитинства і, найголовніше, зростати в мирній Україні.
До цих побажань долучається вся поліцейська родина Волині.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У родині поліцейського Юрія Римарчука радісна подія - його дружина Анна народила синочка. Малюка планують назвати Олександром. А в день виписки з пологового будинку на щасливих батьків чекав приємний сюрприз.
З квітами й подарунками Юрія, Анну та новонародженого малюка зустрічали рідні, побратими зі стрілецького батальйону поліції Волині та працівники Головного управління Національної поліції в області.
Поліцейські побажали маленькому Олександру міцного здоров’я, щасливого дитинства і, найголовніше, зростати в мирній Україні.
До цих побажань долучається вся поліцейська родина Волині.
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