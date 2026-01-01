Волинські поліцейські привітали побратима з народженням сина. ФОТО

Волинські поліцейські привітали побратима з народженням сина та зустріли його родину з пологового.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У родині поліцейськогорадісна подія - його дружинанародила синочка. Малюка планують назвати. А в день виписки з пологового будинку на щасливих батьків чекав приємний сюрприз.З квітами й подарунками Юрія, Анну та новонародженого малюка зустрічали рідні, побратими зі стрілецького батальйону поліції Волині та працівники Головного управління Національної поліції в області.Поліцейські побажали маленькому Олександру міцного здоров’я, щасливого дитинства і, найголовніше, зростати в мирній Україні.До цих побажань долучається вся поліцейська родина Волині.