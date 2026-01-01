НБУ вилучає з обігу старі банкноти 50 та 200 гривень





Зокрема, банки більше не видаватимуть такі банкноти клієнтам під час касових операцій. Національний банк також припинить передавати їх банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам, які займаються обробленням готівки.



Купюри, які потраплятимуть до банків, не повертатимуть у готівковий обіг. Їх передаватимуть до Нацбанку для перерахунку та утилізації.



Чи потрібно обмінювати старі банкноти



Банкноти номіналом 50 та 200 гривень зразків 2003–2007 років залишатимуться дійснимии платіжними засобами. Ними можна буде розраховуватися в магазинах, закладах та інших установах без обмежень. Спеціально звертатися до банку для обміну не потрібно.



Чому Нацбанк оновлює банкноти



Мета заміни полягає в тому, щоб підвищити якість готівки в обігу та зробити гривню надійнішою. Сучасні банкноти мають посилену систему захисту від підроблення.



Вилучення купюр номіналом 50 та 200 гривень завершить процес заміни банкнот попереднього покоління. Після цього в готівковому обігу залишатимуться лише банкноти сучасного зразка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України поступово вилучає з обігу банкноти номіналом 50 та 200 гривень зразків 2003–2007 років. Їх замінять сучаснішими купюрами з посиленою системою захисту. Водночас старими банкнотами можна й надалі розраховуватися без обмежень, пише misto.media Зокрема, банки більше не видаватимуть такі банкноти клієнтам під час касових операцій. Національний банк також припинить передавати їх банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам, які займаються обробленням готівки.Купюри, які потраплятимуть до банків, не повертатимуть у готівковий обіг. Їх передаватимуть до Нацбанку для перерахунку та утилізації.Банкноти номіналом 50 та 200 гривень зразків 2003–2007 років залишатимуться дійснимии платіжними засобами. Ними можна буде розраховуватися в магазинах, закладах та інших установах без обмежень. Спеціально звертатися до банку для обміну не потрібно.Мета заміни полягає в тому, щоб підвищити якість готівки в обігу та зробити гривню надійнішою. Сучасні банкноти мають посилену систему захисту від підроблення.Вилучення купюр номіналом 50 та 200 гривень завершить процес заміни банкнот попереднього покоління. Після цього в готівковому обігу залишатимуться лише банкноти сучасного зразка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію