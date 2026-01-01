Народний депутат Куницький, який виїхав до США ще у 2024 році, повернувся до України

Олександр Куницький, який ще у 2024 році виїхав у відрядження за кордон, повернувся до України.



Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, пише



За його словами, Куницький «уже в Раді». Сам депутат опублікував у соцмережах відео з будівлею Верховної Ради та із зали засідань.



На сайті парламенту також вказано, що під час голосування за один із законопроєктів Куницький мав статус «не голосував» — це означає, що він зареєструвався в системі, але не натискав на кнопки голосування. За інший законопроєкт Куницький уже проголосував «за».



Речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук у коментарі «Українській правді» підтвердила повернення Куницького.



Нагадаємо, у вересні 2024 року Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти парламентар вирушив до родини, яка перебуває у США. За словами джерела, Куницький повідомив про це фракцію й зазначив, що не повернеться в Україну, «поки не будуть покарані представники поліції, які зламали йому ребра».



Ймовірно, йшлося про інцидент у березні 2022 року, коли поліція затримала Куницького за незаконне фільмування блокпоста. Крім того, депутат зазначив, що «готовий скласти мандат».



Що ще відомо про Куницького?



Під час реєстрації на вибори до Верховної Ради з’ясувалося, що в Куницького є ізраїльське громадянство. Він запевняв, що звернувся в посольство Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства, тому суд усе ж дозволив йому брати участь у виборах.



Після розслідування «Схем» у квітні 2021 року Куницького підозрювали в розсиланні депутатських звернень в інтересах пов’язаного з ним бізнесу. Проте вже в липні Печерський суд Києва закрив провадження проти депутата, про що писало «Радіо Свобода».



У жовтні 2023 року генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо Куницького та його колеги Артема Дмитрука після того, як вони влаштували бійку в Києві. Їм загрожував штраф, або арешт на строк до 6 місяців, або до 5 років ув'язнення.

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