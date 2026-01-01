Волинянка отримала 7 років тюрми за вбивство чоловіка
Сьогодні, 18:20
7 років позбавлення волі – постановили вирок волинянці за вбивство чоловіка.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 67-річну жительку села Оздів Луцького району винуватою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Увечері 23 вересня 2025 року жінка під час конфлікту завдала удар ножем у груди свого 69-річного чоловіка, внаслідок чого він помер.
Попри те, що обвинувачена стверджувала, що все сталося випадково – її винуватість була доведена зібраними у ході розслідування доказами.
Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області їй призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Жінка перебуває під вартою.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 67-річну жительку села Оздів Луцького району винуватою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Увечері 23 вересня 2025 року жінка під час конфлікту завдала удар ножем у груди свого 69-річного чоловіка, внаслідок чого він помер.
Попри те, що обвинувачена стверджувала, що все сталося випадково – її винуватість була доведена зібраними у ході розслідування доказами.
Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області їй призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Жінка перебуває під вартою.
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