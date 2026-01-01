Головного прокурора Волині та його заступницю звільнили з посади

Максима Роговенка та його заступницю.



Про це 9 жовтня повідомив виконувач обов'язків Генерального прокурора України Антон Ковальський. За його словами, був проведений кадровий аудит призначень на адміністративні посади в Офісі Генпрокуратури та обласних прокуратурах.



«За результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи я ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. Також видано накази про звільнення з посад заступників. Аудит триває», — йдеться у повідомленні.



Як стало відомо Наталія Василіва.



Відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом прокуратури, виконання обов'язків обласного прокурора на Волині покладено на першого заступника Альберта Шаповалова.

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