Журналіста «Української правди» Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні

Журналіста «Української правди» Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні
Журналіста й керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні. Там він виконував редакційне завдання, повʼязане з пошуком ексгенпрокурора Руслана Кравченка.

Про це hromadske повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

«Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію», — повідомили в МЗС.

У міністерстві додали, що наразі з’ясовують, чи відпустили оператора Ярослава Бондаренка, якого затримали разом із Ткачем.

«Захист прав громадян України — це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС», — додали там.

Нагадаємо, 8 жовтня головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва повідомила, що журналіста Михайла Ткача затримали в столиці Австрії, Відні, під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Редакція вважала затримання незаконним та вимагала негайного звільнення журналіста й офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.

Після цього в МЗС повідомляли, що український консул контактує з австрійськими колегами й офіційно звернувся із запитом на доступ до Ткача і пояснення обставин його затримання.

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Теги: Ткач, журналіст
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