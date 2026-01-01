Журналіста «Української правди» Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні

Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні. Там він виконував редакційне завдання, повʼязане з пошуком ексгенпрокурора Руслана Кравченка.



Про це



«Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію», — повідомили в МЗС.



У міністерстві додали, що наразі з’ясовують, чи відпустили оператора Ярослава Бондаренка, якого затримали разом із Ткачем.



«Захист прав громадян України — це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС», — додали там.



Нагадаємо, 8 жовтня головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва повідомила, що журналіста Михайла Ткача затримали в столиці Австрії, Відні, під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка.



Редакція вважала затримання незаконним та вимагала негайного звільнення журналіста й офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.



Після цього в МЗС повідомляли, що український консул контактує з австрійськими колегами й офіційно звернувся із запитом на доступ до Ткача і пояснення обставин його затримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналіста й керівника відділу розслідувань «Української правди»відпустили після затримання у Відні. Там він виконував редакційне завдання, повʼязане з пошуком ексгенпрокурораПро це hromadske повідомили в Міністерстві закордонних справ України.«Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію», — повідомили в МЗС.У міністерстві додали, що наразі з’ясовують, чи відпустили оператора, якого затримали разом із Ткачем.«Захист прав громадян України — це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС», — додали там.Нагадаємо, 8 жовтня головна редакторка видання «Українська правда»повідомила, що журналіста Михайла Ткача затримали в столиці Австрії, Відні, під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка.Редакція вважала затримання незаконним та вимагала негайного звільнення журналіста й офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.Після цього в МЗС повідомляли, що український консул контактує з австрійськими колегами й офіційно звернувся із запитом на доступ до Ткача і пояснення обставин його затримання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію