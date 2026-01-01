В аварії біля Луцька загинув 19-річний мотоцикліст

В аварії біля Луцька загинув 19-річний мотоцикліст
Поліцейські з’ясовують обставини смертельної ДТП у Зміїнці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері в селі Зміїнець Луцького району. Унаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом загинув 19-річний житель Луцька.

Попередньо встановлено, що 23-річний водій автомобіля Opel допустив зіткнення з мотоциклом Suzuki, яким керував 19-річний лучанин.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. 
В аварії біля Луцька загинув 19-річний мотоцикліст

Обставини автопригоди встановлюються.
В аварії біля Луцька загинув 19-річний мотоцикліст
В аварії біля Луцька загинув 19-річний мотоцикліст


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Теги: Волинь, ДТП
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