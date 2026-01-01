В аварії біля Луцька загинув 19-річний мотоцикліст





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері в селі Зміїнець Луцького району. Унаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом загинув 19-річний житель Луцька.



Попередньо встановлено, що 23-річний водій автомобіля Opel допустив зіткнення з мотоциклом Suzuki, яким керував 19-річний лучанин.



Від отриманих травм мотоцикліст загинув.



За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Обставини автопригоди встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські з’ясовують обставини смертельної ДТП у Зміїнці.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері в селі Зміїнець Луцького району. Унаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом загинув 19-річний житель Луцька.Попередньо встановлено, що 23-річний водій автомобіля Opel допустив зіткнення з мотоциклом Suzuki, яким керував 19-річний лучанин.Від отриманих травм мотоцикліст загинув.За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Обставини автопригоди встановлюються.

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