В аварії біля Луцька загинув 19-річний мотоцикліст
Сьогодні, 12:00
Поліцейські з’ясовують обставини смертельної ДТП у Зміїнці.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері в селі Зміїнець Луцького району. Унаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом загинув 19-річний житель Луцька.
Попередньо встановлено, що 23-річний водій автомобіля Opel допустив зіткнення з мотоциклом Suzuki, яким керував 19-річний лучанин.
Від отриманих травм мотоцикліст загинув.
За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Обставини автопригоди встановлюються.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері в селі Зміїнець Луцького району. Унаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом загинув 19-річний житель Луцька.
Попередньо встановлено, що 23-річний водій автомобіля Opel допустив зіткнення з мотоциклом Suzuki, яким керував 19-річний лучанин.
Від отриманих травм мотоцикліст загинув.
За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Обставини автопригоди встановлюються.
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