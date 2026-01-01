Зупинилося серце режисера Волинського драмтеатру Михайла Ілляшенка

Михайло Васильович Ілляшенко — видатний режисер, який понад двадцять років свого творчого життя віддав волинській сцені, зокрема працював головним режисером та художнім керівником.



Про це



"Його ім'я назавжди вписане в історію нашого театру. Маестро умів об'єднувати колектив, створювати потужні національні образи та відкривати нові горизонти для української драматургії.



Кожна його постановка — «Гайдамаки», «Бояриня», «Ревізор», «Каса маре», «Циганка Аза», «Коханий нелюб» та десятки інших — була окремим всесвітом, наповненим болем, любов'ю і правдою.



Висловлюємо найглибші, щирі співчуття рідним, близьким та всій театральній спільноті. Світла, незгасна пам'ять про Людину і Митця житиме у вдячних серцях глядачів і в кожній виставі, яку він так віддано творив", - йдеться в повідомленні.



ДОВІДКОВО



Михайло Ілляшенко народився 1 січня 1951 року в селі Чехівка на Черкащині.



Вищу освіту здобув у Київському інституті культури та Київському інституті театрального мистецтва.



Свій професійний шлях на волинській сцені розпочав у 1980 році, а в період із 1987 по 2002 роки очолював Волинський драмтеатр як головний режисер і художній керівник. Згодом керував Кіровоградським академічним українським музично-драматичним театром імені Марка Кропивницького, а з 2016 року знову повернувся на посаду головного режисера Волинського облмуздрамтеатру.



За вагомий внесок у розвиток національної культури у 1990 році йому було присвоєно звання «Заслужений діяч мистецтв України», а у 2007 році відзначено обласною мистецькою премією імені М. Кропивницького.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пішов із життя заслужений діяч мистецтв України, лауреат мистецької премії ім. М. Кропивницького— видатний режисер, який понад двадцять років свого творчого життя віддав волинській сцені, зокрема працював головним режисером та художнім керівником.Про це повідомили у Волинському драмтеатрі."Його ім'я назавжди вписане в історію нашого театру. Маестро умів об'єднувати колектив, створювати потужні національні образи та відкривати нові горизонти для української драматургії.Кожна його постановка — «Гайдамаки», «Бояриня», «Ревізор», «Каса маре», «Циганка Аза», «Коханий нелюб» та десятки інших — була окремим всесвітом, наповненим болем, любов'ю і правдою.Висловлюємо найглибші, щирі співчуття рідним, близьким та всій театральній спільноті. Світла, незгасна пам'ять про Людину і Митця житиме у вдячних серцях глядачів і в кожній виставі, яку він так віддано творив", - йдеться в повідомленні.Михайло Ілляшенко народився 1 січня 1951 року в селі Чехівка на Черкащині.Вищу освіту здобув у Київському інституті культури та Київському інституті театрального мистецтва.Свій професійний шлях на волинській сцені розпочав у 1980 році, а в період із 1987 по 2002 роки очолював Волинський драмтеатр як головний режисер і художній керівник. Згодом керував Кіровоградським академічним українським музично-драматичним театром імені Марка Кропивницького, а з 2016 року знову повернувся на посаду головного режисера Волинського облмуздрамтеатру.За вагомий внесок у розвиток національної культури у 1990 році йому було присвоєно звання «Заслужений діяч мистецтв України», а у 2007 році відзначено обласною мистецькою премією імені М. Кропивницького.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію