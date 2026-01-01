Зупинилося серце режисера Волинського драмтеатру Михайла Ілляшенка
Сьогодні, 13:00
Пішов із життя заслужений діяч мистецтв України, лауреат мистецької премії ім. М. Кропивницького Михайло Васильович Ілляшенко — видатний режисер, який понад двадцять років свого творчого життя віддав волинській сцені, зокрема працював головним режисером та художнім керівником.
Про це повідомили у Волинському драмтеатрі.
"Його ім'я назавжди вписане в історію нашого театру. Маестро умів об'єднувати колектив, створювати потужні національні образи та відкривати нові горизонти для української драматургії.
Кожна його постановка — «Гайдамаки», «Бояриня», «Ревізор», «Каса маре», «Циганка Аза», «Коханий нелюб» та десятки інших — була окремим всесвітом, наповненим болем, любов'ю і правдою.
Висловлюємо найглибші, щирі співчуття рідним, близьким та всій театральній спільноті. Світла, незгасна пам'ять про Людину і Митця житиме у вдячних серцях глядачів і в кожній виставі, яку він так віддано творив", - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО
Михайло Ілляшенко народився 1 січня 1951 року в селі Чехівка на Черкащині.
Вищу освіту здобув у Київському інституті культури та Київському інституті театрального мистецтва.
Свій професійний шлях на волинській сцені розпочав у 1980 році, а в період із 1987 по 2002 роки очолював Волинський драмтеатр як головний режисер і художній керівник. Згодом керував Кіровоградським академічним українським музично-драматичним театром імені Марка Кропивницького, а з 2016 року знову повернувся на посаду головного режисера Волинського облмуздрамтеатру.
За вагомий внесок у розвиток національної культури у 1990 році йому було присвоєно звання «Заслужений діяч мистецтв України», а у 2007 році відзначено обласною мистецькою премією імені М. Кропивницького.
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Про це повідомили у Волинському драмтеатрі.
"Його ім'я назавжди вписане в історію нашого театру. Маестро умів об'єднувати колектив, створювати потужні національні образи та відкривати нові горизонти для української драматургії.
Кожна його постановка — «Гайдамаки», «Бояриня», «Ревізор», «Каса маре», «Циганка Аза», «Коханий нелюб» та десятки інших — була окремим всесвітом, наповненим болем, любов'ю і правдою.
Висловлюємо найглибші, щирі співчуття рідним, близьким та всій театральній спільноті. Світла, незгасна пам'ять про Людину і Митця житиме у вдячних серцях глядачів і в кожній виставі, яку він так віддано творив", - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО
Михайло Ілляшенко народився 1 січня 1951 року в селі Чехівка на Черкащині.
Вищу освіту здобув у Київському інституті культури та Київському інституті театрального мистецтва.
Свій професійний шлях на волинській сцені розпочав у 1980 році, а в період із 1987 по 2002 роки очолював Волинський драмтеатр як головний режисер і художній керівник. Згодом керував Кіровоградським академічним українським музично-драматичним театром імені Марка Кропивницького, а з 2016 року знову повернувся на посаду головного режисера Волинського облмуздрамтеатру.
За вагомий внесок у розвиток національної культури у 1990 році йому було присвоєно звання «Заслужений діяч мистецтв України», а у 2007 році відзначено обласною мистецькою премією імені М. Кропивницького.
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