На Рівненщині від російського обстрілу постраждала жінка

На Рівненщині від російського обстрілу постраждала жінка
На Рівненщині внаслідок повітряної атаки постраждала жінка.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Жінка була поранена під час повітряної атаки на Сарненщину. Її будинок зазнав пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Згодом Коваль розповів, що постраждалу від російської атаки швидка доправила до лікарні. У потерпілої - осколкові рани обох кистей і обличчя.

Крім її будинку пошкоджень зазнало також кілька сусідніх.

Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 136 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії і окупованих Донецька і Криму.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.


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Теги: Рівненщина, атака
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