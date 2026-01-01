На Рівненщині від російського обстрілу постраждала жінка





Про це Олександр Коваль.



"Жінка була поранена під час повітряної атаки на Сарненщину. Її будинок зазнав пошкоджень", - йдеться в повідомленні.



Згодом Коваль розповів, що постраждалу від російської атаки швидка доправила до лікарні. У потерпілої - осколкові рани обох кистей і обличчя.



Крім її будинку пошкоджень зазнало також кілька сусідніх.



Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 136 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії і окупованих Донецька і Криму.



Протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині внаслідок повітряної атаки постраждала жінка.Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації"Жінка була поранена під час повітряної атаки на Сарненщину. Її будинок зазнав пошкоджень", - йдеться в повідомленні.Згодом Коваль розповів, що постраждалу від російської атаки швидка доправила до лікарні. У потерпілої - осколкові рани обох кистей і обличчя.Крім її будинку пошкоджень зазнало також кілька сусідніх.Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 136 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії і окупованих Донецька і Криму.Протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

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