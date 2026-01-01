На Рівненщині від російського обстрілу постраждала жінка
Сьогодні, 13:28
На Рівненщині внаслідок повітряної атаки постраждала жінка.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"Жінка була поранена під час повітряної атаки на Сарненщину. Її будинок зазнав пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
Згодом Коваль розповів, що постраждалу від російської атаки швидка доправила до лікарні. У потерпілої - осколкові рани обох кистей і обличчя.
Крім її будинку пошкоджень зазнало також кілька сусідніх.
Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 136 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії і окупованих Донецька і Криму.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.
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Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"Жінка була поранена під час повітряної атаки на Сарненщину. Її будинок зазнав пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
Згодом Коваль розповів, що постраждалу від російської атаки швидка доправила до лікарні. У потерпілої - осколкові рани обох кистей і обличчя.
Крім її будинку пошкоджень зазнало також кілька сусідніх.
Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 136 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії і окупованих Донецька і Криму.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.
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