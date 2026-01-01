У Львові зіткнулися потяги: кількість травмованих зросла до 11

унаслідок зіткнення потягів у Львові зросла до 11: розпочато розслідування.



Про це



За уточненою інформацією, внаслідок залізничної аварії, яка сталася ввечері 8 жовтня у Львові, травмувалися 11 осіб. Серед них - 17-річний хлопець.



Нагадаємо, близько 21:00 на вулиці Старознесенській дизель-поїзд сполученням «Львів - Сокаль», у складі якого було чотири пасажирські вагони, зіткнувся з нерухомим електровозом.



За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонний сигнал світлофора, після чого відбулося зіткнення.



Унаслідок аварії травмувалися 49-річний машиніст та його 42-річний помічник, а також 9 пасажирів віком від 17 до 70 років.



У потерпілих діагностували, зокрема, черепно-мозкові травми, переломи, струс головного мозку та забої різних частин тіла. Частину постраждалих після надання медичної допомоги відпустили додому.



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяло велику матеріальну шкоду (ч. 2 ст. 276 КК України).



Обставини та причини аварії встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість травмованихзросла до 11: розпочато розслідування.Про це повідомила прокуратура Львівської області.За уточненою інформацією, внаслідок залізничної аварії, яка сталася ввечері 8 жовтня у Львові, травмувалися 11 осіб. Серед них - 17-річний хлопець.Нагадаємо, близько 21:00 на вулиці Старознесенській дизель-поїзд сполученням «Львів - Сокаль», у складі якого було чотири пасажирські вагони, зіткнувся з нерухомим електровозом.За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонний сигнал світлофора, після чого відбулося зіткнення.Унаслідок аварії травмувалися 49-річний машиніст та його 42-річний помічник, а також 9 пасажирів віком від 17 до 70 років.У потерпілих діагностували, зокрема, черепно-мозкові травми, переломи, струс головного мозку та забої різних частин тіла. Частину постраждалих після надання медичної допомоги відпустили додому.За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяло велику матеріальну шкоду (ч. 2 ст. 276 КК України).Обставини та причини аварії встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію