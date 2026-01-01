У Львові потяг зіткнувся з електровозом, є постраждалі





Про це повідомляють в "Укрзалізниці".



Під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд Львів — Сокаль припустився зіткнення із електровозом.



Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали.



На місці — всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин.

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