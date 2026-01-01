У Львові потяг зіткнувся з електровозом, є постраждалі
Сьогодні, 22:38
У Львові сталося зіткнення дизель-поїзда з електровозом. Внаслідок аварії постраждали люди.
Про це повідомляють в "Укрзалізниці".
Під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд Львів — Сокаль припустився зіткнення із електровозом.
Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали.
На місці — всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин.
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Про це повідомляють в "Укрзалізниці".
Під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд Львів — Сокаль припустився зіткнення із електровозом.
Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали.
На місці — всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин.
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