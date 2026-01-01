«Планують зібрати 2 тонни»: на Волині жителі села щороку збирають овочі для лікарні. ВІДЕО





Про це Ольга Случик.



За її словами, до збору врожаю долучаються місцеві жителі, працівники закладів культури та господарі, які привозять овочі з власних городів. Для роботи використовують трактор і кінну підводу.



«Люди у нас щедрі, доброзичливі, завжди діляться своїм врожаєм. Тому проблем з цим немає. Надіємося цього року зібрати не менше, як минулого. Торік було приблизно дві тонни», — розповіла Ольга Случик.



Місцева жителька Ольга Дмитрук вирощує овочі на власному городі й ділиться ними з лікарнею. Каже, допомагає, адже там лікуються і військовослужбовці.



«Ми виростили картоплю, зараз там працює дочка. Капусту, моркву — усе ми ділимося, на лікарню даємо. Ділимося тим, що маємо», — сказала Ольга Дмитрук.



До збору врожаю долучаються й працівники місцевого будинку культури. Завідувачка закладу Тетяна Бабчук цього року закінчила Колківське вище професійне училище за професією тракториста-машиніста. Тепер використовує навички, щоб допомагати громаді.



«Ми працюємо у закладі культури, але є час співати, а є час громаді допомагати. Наразі сьогодні узяли коник, узяли тракторець і допомагаємо громаді», — розповіла Тетяна Бабчук.



Місцева жителька Валентина Папижук також передає овочі на потреби лікарні. Каже, попри складні обставини через війну, люди продовжують господарювати й підтримувати одне одного.



«Хазяїн є, син менший є, старший син уже два з половиною роки безвісти зник. Важко, але жити мусимо, мусимо раду собі давати. Вродило, хвалити Бога, усе було б добре, якби не ось ця війна», — сказала Валентина Папижук.



У лікарні святого Пантелеймона Ківерцівської міської ради щороку лікуються орієнтовно п'ять тисяч цивільних пацієнтів. Для їхнього харчування закладу потрібно близько шести тонн картоплі на рік, розповіла виконувачка обов'язків генерального директора лікарні Наталія Круцько.



За її словами, продукти, які передають жителі громади та благодійники, дають змогу зменшити витрати на харчування пацієнтів і спрямувати більше коштів на їхнє лікування.



«Завдяки таким зборам продуктів, ми можемо здешевити наше харчування десь до 30 гривень на добу. Ми витрачаємо з коштів НСЗУ 30 гривень на добу, а все інше — це йдуть благодійні продукти», — пояснила Наталія Круцько.



Вона додала, що продукти, які отримує лікарня, обліковують через бухгалтерію. Їх списують відповідно до меню та розкладок харчування.



Водночас харчування військовослужбовців у закладі фінансують окремо: лікарня має договори з військовими частинами, які відшкодовують відповідні витрати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі села Журавичі Луцького району щороку збирають картоплю та інші овочі для лікарні святого Пантелеймона Ківерцівської міської ради. Цьогоріч планують зібрати орієнтовно дві тонни картоплі, моркви, буряків, капусти та часнику.Про це Суспільному розповіла староста Журавичівського старостинського округуЗа її словами, до збору врожаю долучаються місцеві жителі, працівники закладів культури та господарі, які привозять овочі з власних городів. Для роботи використовують трактор і кінну підводу.«Люди у нас щедрі, доброзичливі, завжди діляться своїм врожаєм. Тому проблем з цим немає. Надіємося цього року зібрати не менше, як минулого. Торік було приблизно дві тонни», — розповіла Ольга Случик.Місцева жителькавирощує овочі на власному городі й ділиться ними з лікарнею. Каже, допомагає, адже там лікуються і військовослужбовці.«Ми виростили картоплю, зараз там працює дочка. Капусту, моркву — усе ми ділимося, на лікарню даємо. Ділимося тим, що маємо», — сказала Ольга Дмитрук.До збору врожаю долучаються й працівники місцевого будинку культури. Завідувачка закладуцього року закінчила Колківське вище професійне училище за професією тракториста-машиніста. Тепер використовує навички, щоб допомагати громаді.«Ми працюємо у закладі культури, але є час співати, а є час громаді допомагати. Наразі сьогодні узяли коник, узяли тракторець і допомагаємо громаді», — розповілаМісцева жителькатакож передає овочі на потреби лікарні. Каже, попри складні обставини через війну, люди продовжують господарювати й підтримувати одне одного.«Хазяїн є, син менший є, старший син уже два з половиною роки безвісти зник. Важко, але жити мусимо, мусимо раду собі давати. Вродило, хвалити Бога, усе було б добре, якби не ось ця війна», — сказала Валентина Папижук.У лікарні святого Пантелеймона Ківерцівської міської ради щороку лікуються орієнтовно п'ять тисяч цивільних пацієнтів. Для їхнього харчування закладу потрібно близько шести тонн картоплі на рік, розповіла виконувачка обов'язків генерального директора лікарніЗа її словами, продукти, які передають жителі громади та благодійники, дають змогу зменшити витрати на харчування пацієнтів і спрямувати більше коштів на їхнє лікування.«Завдяки таким зборам продуктів, ми можемо здешевити наше харчування десь до 30 гривень на добу. Ми витрачаємо з коштів НСЗУ 30 гривень на добу, а все інше — це йдуть благодійні продукти», — пояснила Наталія Круцько.Вона додала, що продукти, які отримує лікарня, обліковують через бухгалтерію. Їх списують відповідно до меню та розкладок харчування.Водночас харчування військовослужбовців у закладі фінансують окремо: лікарня має договори з військовими частинами, які відшкодовують відповідні витрати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію