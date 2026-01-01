Кличко привіз Третьому армійському корпусу на Харківський напрямок 5800 дронів

Мер Києвапривіз бійцям Третього армійського корпусу на Харківський напрямок велику партію дронів.Про це він повідомив у Telegram-каналі.«Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Передав Третьому армійському корпусу Угрупування військ «ЦЕНТР» ЗСУ 5800 БпЛА різного типу», - написав Віталій Кличко.Мер зазначив, що раніше протягом 2026 року Київ передав бійцям різних бригад понад 52 тисячі БпЛА та інше необхідне оснащення.Також Кличко нагадав, що нещодавно столиця виділила додаткові кошти на допомогу військовим з бюджету міста.«На сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 млрд 600 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони. Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам!» - наголосив він.Як повідомлялося, 1 жовтня Київрада підтримала ініціативу Віталія Кличка щодо збільшення допомоги військовим і проголосувала за внесення відповідних змін до бюджету столиці. Також Кличко доручив знайти можливість збільшити фінансування програми «Захисник Києва». Крім того, Київрада додатково виділила ще 375 млн грн на виплати мобілізованим киянам.