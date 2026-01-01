У Луцьку посеред ночі зупинили п'яного водія вантажівки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
В обласному центрі Волині правоохоронці зупинили нетверезого водія вантажівки.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Вантажівку Mercedes-Benz зпинили 8 жовтня, близько 3-ї, на вулиці Захисників України.
Під час спілкування з водієм ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,09 проміле. Із результатом огляду чоловік погодився.
На керманича патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння) та винесли постанову за ч. 3 ст. 121 (Керування транспортним засобом, який не пройшов обовʼязковий технічний контроль) КУПАП.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Вантажівку Mercedes-Benz зпинили 8 жовтня, близько 3-ї, на вулиці Захисників України.
Під час спілкування з водієм ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,09 проміле. Із результатом огляду чоловік погодився.
На керманича патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння) та винесли постанову за ч. 3 ст. 121 (Керування транспортним засобом, який не пройшов обовʼязковий технічний контроль) КУПАП.
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